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Стало відомо, за що ексглава Кіровоградщини отримав хабар

Гліб Іванов
Розслідування
1,7 т.
Стало відомо, за що ексглава Кіровоградщини отримав хабар

Стало відомо, за що ексглава Кіровоградщини отримав хабар.

Колишній голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Балонь, якому повідомили про підозру, вимагав хабар, щоб залишити на посаді керівника Держпродспоживслужби.

Про це повідомив народний депутат 8 скликання від фракції "Радикальної партії України" Дмитро Лінько. Сума хабара – 1,8 млн гривень. За його словами, ексочільник ОДА за 8 місяців роботи повністю розвалив управління адміністрацією.

"Єдине, чим займалась його група заїзжих туристів із Херсона – це побудова корупційних схем на відкатах від компаній, які отримували державні замовлення. Відсотки відкатів доходили до 35%", – розповів він.

Лінько також повідомив, що за час керівництва ОДА Балонем, обласна влада не знайшла 1,7 млн гривень, щоб продовжити функціонування єдиного в області протитуберкульозного дитячого санаторію – його закрили.

"Наша команда Радикальної партії готує бій цим негідникам, які знищують нашу країну і наші регіони. Патріотичні сили мають об‘єднуватись єдиним фронтом, щоб знищити цю зелену напасть якнайшвидше", – наголосив Лінько.

Стало відомо, за що ексглава Кіровоградщини отримав хабар

Стало відомо, за що ексглава Кіровоградщини отримав хабар Facebook / Дмитро Лінько

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаКропивницький
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  2. Розслідування