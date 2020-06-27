Колишній голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Балонь, якому повідомили про підозру, вимагав хабар, щоб залишити на посаді керівника Держпродспоживслужби.

Про це повідомив народний депутат 8 скликання від фракції "Радикальної партії України" Дмитро Лінько. Сума хабара – 1,8 млн гривень. За його словами, ексочільник ОДА за 8 місяців роботи повністю розвалив управління адміністрацією.

"Єдине, чим займалась його група заїзжих туристів із Херсона – це побудова корупційних схем на відкатах від компаній, які отримували державні замовлення. Відсотки відкатів доходили до 35%", – розповів він.

Лінько також повідомив, що за час керівництва ОДА Балонем, обласна влада не знайшла 1,7 млн гривень, щоб продовжити функціонування єдиного в області протитуберкульозного дитячого санаторію – його закрили.

"Наша команда Радикальної партії готує бій цим негідникам, які знищують нашу країну і наші регіони. Патріотичні сили мають об‘єднуватись єдиним фронтом, щоб знищити цю зелену напасть якнайшвидше", – наголосив Лінько.

Стало відомо, за що ексглава Кіровоградщини отримав хабар Facebook / Дмитро Лінько

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