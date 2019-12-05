Стало відомо, з ким зустрічався адвокат Трампа у Києві

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані справді прилітав до Києва, щоб провести переговори з кількома українськими політиками.

Про це повідомив позафракційний народний Андрій Деркач на своїй сторінці у Facebook. За його словами, саме він зустрічався із захисником американського лідера. Вони обговорювали питання створення міжпарламентської групи "Друзі України СТОП корупція".

"На жаль, наша країна опинилася в центрі скандалів щодо міжнародної корупції. Серед іншого йдеться і про факти неефективного використання коштів американських платників податків представниками державних органів в Україні. Один із таких прикладів – проєкт "Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні", – написав нардеп.

Рудольф Джуліані та Андрій Деркач Facebook Андрія Деркача

Він нагадав, що скандал пов'язаний із діяльністю газодобувної фірми Burisma. У ньому замішаний ексвіцепрезидент США Джо Байден і його син Роберт Хантер Байден. Ця справа розслідується в рамках кримінального провадження, відкритого 16 березня 2016 року.

У зв'язку з цим, підкреслив Деркач, разом із Джуліані він обговорював його участь у створенні вищезгаданої міжпарламентської групи з питань корупції. У Верховній Раді вона може бути оформлена як міжфракційне об'єднання.

Рудольф Джуліані та Андрій Деркач Facebook Андрія Деркача

"Нам буде дуже корисною участь Джуліані в створенні цієї групи. Зокрема, він може допомогти з входженням до її складу міжнародних експертів, аналітиків, журналістів та всіх тих, хто здатний реалізувати завдання групи і принести користь відносинам України і США", – переконаний нардеп.

А також повідомив, що разом із колегою-парламентарієм із фракції "Слуги народу" Олександром Дубінським вони направили листи із закликом участі у формуванні групи до глави Сенатського юридичного комітету Ліндсі Грема, члена комітету з розвідки Девіна Нуньєса й глави офісу Білого Дому Міка Малвейні.

Рудольф Джуліані та Андрій Деркач Facebook Андрія Деркача

"Упевнений, що залучення до роботи групи учасників із боку обох країн допоможе дати максимально об'єктивну оцінку фактам неефективного використання коштів американських платників податків представниками державних органів України. А також – відновити дружні відносини між стратегічними партнерами – України і США", – підсумував Деркач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, адвокат президента США Рудольф Джуліан прилетів до Києва. Він планував зустрітися із колишніми українськими прокурорами Віктором Шокіним і Костянтином Куликом, щоб зібрати докази, які допоможуть йому в справі щодо імпічменту Трампа.

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