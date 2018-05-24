Стало відомо, яку зброю найчастіше вивозять військові з Донбасу

Із зони бойових дій на окупованому Донбасі найчастіше вивозять бойові припаси.

Про це йдеться в матеріалі "Апострофа", де зазначається, що існує кілька способів, якими користуються солдати і офіцери для вивезення боєприпасів на мирну територію.

Як зазначається, вивозять бійці ВСУ припаси здебільшого, зі страху революції або розширення зони агресії Росії.

Як розповіли виданню учасники АТО, залишити за собою стрілецьку зброю, гранатомет або кулемет проблематично, адже кожна одиниця зброї перебуває на обліку під відповідальністю конкретної людини, і пропажа кожної є ЧП.

Учасник АТО, волонтер Мирослав Гай наголосив, що якщо після повернення в частину зброю не було здано, проводиться службове розслідування.

"Якщо і були випадки пропажі зброї, то тільки тоді, коли, наприклад, горіла бойова техніка, а зброя знаходилася всередині", - відзначає він

У той же час, немає обліку трофейної зброї, відібраної у противника або знайденої, хоча найчастіше вона просто описується і здається.

Набагато простіше вивезти бойові припаси, витратні матеріали, гранати і патрони, які списуються після видачі на руки.

Незважаючи на те, що за правилами потрібно здавати чеки від гранат і гільзи від патронів, завжди можна їх знайти або втратити.

"У нас було дуже багато неврахованого трофейної зброї і боєприпасів. Зброю ми здали, коли їхали додому, а здати боєприпаси, в тому числі гранати, дуже проблематично. Тому всі трофейні боєприпаси ми підривали на полігоні в Краматорську. Було два варіанти: повезти їх з собою додому або підірвати. Ми приймали рішення підривати, але деякі люди хотіли щось привезти і додому, а раптом революція або ще щось. Нехай лежить", - згадав учасник АТО Георгій Турчак.

Нагадаємо, раніше військовий розкрив схему вивезення зброї з Донбасу .