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Стало відомо, яку зброю найчастіше вивозять військові з Донбасу

6.4тЧитати новину російською

Із зони бойових дій на окупованому Донбасі найчастіше вивозять бойові припаси.

Про це йдеться в матеріалі "Апострофа", де зазначається, що існує кілька способів, якими користуються солдати і офіцери для вивезення боєприпасів на мирну територію.

Як зазначається, вивозять бійці ВСУ припаси здебільшого, зі страху революції або розширення зони агресії Росії.

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Як розповіли виданню учасники АТО, залишити за собою стрілецьку зброю, гранатомет або кулемет проблематично, адже кожна одиниця зброї перебуває на обліку під відповідальністю конкретної людини, і пропажа кожної є ЧП.

Учасник АТО, волонтер Мирослав Гай наголосив, що якщо після повернення в частину зброю не було здано, проводиться службове розслідування.

"Якщо і були випадки пропажі зброї, то тільки тоді, коли, наприклад, горіла бойова техніка, а зброя знаходилася всередині", - відзначає він

У той же час, немає обліку трофейної зброї, відібраної у противника або знайденої, хоча найчастіше вона просто описується і здається.

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Набагато простіше вивезти бойові припаси, витратні матеріали, гранати і патрони, які списуються після видачі на руки.

Незважаючи на те, що за правилами потрібно здавати чеки від гранат і гільзи від патронів, завжди можна їх знайти або втратити.

"У нас було дуже багато неврахованого трофейної зброї і боєприпасів. Зброю ми здали, коли їхали додому, а здати боєприпаси, в тому числі гранати, дуже проблематично. Тому всі трофейні боєприпаси ми підривали на полігоні в Краматорську. Було два варіанти: повезти їх з собою додому або підірвати. Ми приймали рішення підривати, але деякі люди хотіли щось привезти і додому, а раптом революція або ще щось. Нехай лежить", - згадав учасник АТО Георгій Турчак.

Нагадаємо, раніше військовий розкрив схему вивезення зброї з Донбасу .

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Мирослав Гай
Місце
Україна
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