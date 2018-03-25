Стало відомо, як вдалося вирахувати співробітницю "спецслужб ДНР" у Херсоні

"Офіцера" так званих спецслужб ДНР Елліну Борозенну, яку вдалося затримати в Херсоні, вирахували завдяки використанню бази "Миротворець" і програми розпізнавання осіб "Identigraf".

Саме вони допомогли встановити особу екс-снайпера терористичної організації "ДНР", незважаючи на те, що вона кардинально змінила імідж. Про це повідомив нардеп Антон Геращенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Про важливість використання бази "Миротворець" і програми розпізнавання осіб "Identigraf" для виявлення бойовиків, терористів і сепаратистів, які намагаються прорватися на вільну від агресора територію України, сказано вже не мало. Проте досвід її використання в справі захисту національної безпеки України необхідно пропагувати та заохочувати. Від цього залежить безпека нашої країни і утвердження принципу невідворотності покарання для тих, хто підняв на нас свою руку.

Так, днями в Херсонській області співробітниками СБУ була затримана громадянка України Елліна Борозенна, яка брала участь в бойових діях проти своєї країни в якості снайпера в 2014-15 роках. Її пропагандистські мистецтва можна подивитися в цьому відеоролику, дбайливо збереженому волонтерами центру "Миротворець" - "Бережи мене мій автомат", - пише Геращенко.

Відзначимо, що терористка, думаючи що її злочини забуті, приїхала з території анексованого півострова Крим і намагалася отримати в Херсоні біометричний паспорт громадянина України.

"Справа в тому, що вона думала, що Україну можна безкарно ненавидіти, але при цьому користуватися благами її громадянства - біометричним паспортом і безвізовим режимом з ЄС. Після затримання та перевірки документів, співробітники СБУ спочатку не могли повірити, що перед ними саме Елліна Борозенна. Вона перефарбувала волосся, змінила макіяж і думала, що її мистецтва забуті. Але завдяки програмі розпізнавання осіб "Identigraf" без зусиль вдалося перевірити і встановити особу екс-снайпера терористичної організації "ДНР", - зазначив нардеп.

За його словами, тепер терористку чекає тривалий термін позбавлення волі.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше СБУ спіймала ватажка розвідки "ЛНР".