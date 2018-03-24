Стало відомо, як проходить голодування Савченко

Від позафракційного народного депутата Надії Савченко, яка 23 березня в суді оголосила голодування, поки що не надходило скарг на стан здоров'я.

Про це повідомила прес-служба омбудсмена після зустрічі представників секретаріату уповноваженого ВР з прав людини з Савченко в суботу, 24 березня.

"Надія Савченко повідомила, що оголосила голодування, в останній раз вона поїла ввечері 23 березня", - написано в повідомленні.

Також зазначається, що було задоволено прохання Савченко про гарячу воду і душі і роз'яснено про її праві вільно вибирати лікаря при необхідності.

При цьому нардеп висловила зауваження щодо здійснення відеоспостереження і тонованих вікнах в камері, проте в прес-службі омбудсмена підкреслили, що "її зауваження перевірили, грубих порушень прав і свобод виявлено не було".

Як писав "Обозреватель", 23 березня в Шевченківському районному суді Києва відбувся суд над Надією Савченко.

Її підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт в залі парламенту.

Нардепа затримали співробітники СБУ прямо в будівлі Верховної Ради. За визнанням її сестри Віри, Надія готова була до затримання і йшла в Раду з сумкою речей для в'язниці.