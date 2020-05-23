Стало відомо, що в масовому вбивстві на Житомирщині загинули військові з одного батальйону

У масовому вбивстві в Житомирській області загинули українські військові батальйону імені Кульчицького Владислав Маміченко ("Мамік") і Андрій Москалець ("Мальок").

Про це військовий підрозділ повідомило на сторінці в Facebook. Обидва військові були друзями з дитинства. Разом ходили в одну школу та жили по сусідству.

"Влад працював в банку. Андрій займався реконструкцією музейних експонатів. Звичайне мирне життя. Сім'я і діти. Коли почалася війна на Сході України, вони разом прийшли в батальйон, в медичну службу. Разом виїжджали не в одне відрядження. Разом виконували службово-бойові завдання. Разом пройшли не одну ротацію. Веселі і завзяті. Господарські. Завжди щось будували, ремонтували, налагоджували побут, де б не були. були компанійські. і були "не розлий вода", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в день трагедії вони також були разом.

Владислав Маміченко

Андрій Москалець

Владислав Маміченко

Андрій Москалець

Нагадаємо, що жертвами масового вбивства в Житомирській області стали учасники АТО на Донбасі, які були добровольцями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 22 травня в Житомирській області чоловік розстріляв сімох людей, з якими відпочивав на природі. Пізніше з'явилися фото з місця злочину.

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