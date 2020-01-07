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7 січня • оновлено в 19:41
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/ Розслідування

Стало відомо про загибель ще двох терористів "ДНР": їхні сім'ї живуть в Україні

6.8т
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На Донбасі 4 січня загинули двоє терористів "Л/ДНР" : Алексєєнко Олексій "Полонений" і Кульбіда Микола "Колючий".

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан в своєму телеграм-каналі, зазначивши, що окупанти загинули за межами фронту.

При цьому їхні сім'ї живуть на неокупованій території в Торецьку, де і намагалися поховати терористів, проте не змогли перевезти тіла.

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"Цікаво, скільки їх живе поруч, і ми про це не здогадуємося", – зазначив військовий.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в ОБСЄ зафіксували, що терористи Путіна стягують "Гради" на Донбасі, порушуючи лінії відводу.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Xoxлы, учитесь как надо! Один Штефан "Дырявый" сегодня роту + 2 человека замочил.
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Расплата есть и будет для всех сепаров,колаборантов ,русофашистских агрессоров и оккупантов, везде и повсюду...
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2
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Опять с российскими военными не срослось?
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2
3
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Он Алекс, речь шла о гражданах РФ, что не тождественно военнослужащим ВС РФ. Разницу уловил? Так что там с участием военнослужащих РФ в конфликте на Донбассе?
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Он Алекс
Он Алекс
Лазарев Ярослав, почему не срослось ? 14 штук военнопленных Рф вернули на Россию при последнем обмене, о котором договорились Путин и Зеленский
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