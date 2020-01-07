Стало відомо про загибель ще двох терористів "ДНР": їхні сім'ї живуть в Україні

На Донбасі 4 січня загинули двоє терористів "Л/ДНР" : Алексєєнко Олексій "Полонений" і Кульбіда Микола "Колючий".

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан в своєму телеграм-каналі, зазначивши, що окупанти загинули за межами фронту.

При цьому їхні сім'ї живуть на неокупованій території в Торецьку, де і намагалися поховати терористів, проте не змогли перевезти тіла.

"Цікаво, скільки їх живе поруч, і ми про це не здогадуємося", – зазначив військовий.

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в ОБСЄ зафіксували, що терористи Путіна стягують "Гради" на Донбасі, порушуючи лінії відводу.

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