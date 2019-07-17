Стало відомо про загадкову смерть полковника ОБСЄ на Донбасі

У Краматорську (Донецька область) помер спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Чеслав Концький.

Про це в середу, 17 липня, повідомив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький у своєму Twitter.

"З великим жалем я дізнався про смерть полковника Чеслава Концького – спостерігача СММ ОБСЄ в Краматорську. Мої найглибші співчуття родині, послу Яшару Халіті Чевіку і команді СММ", – йдеться у повідомленні.

При цьому причину смерті спостерігача дипломат не назвав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня також стало відомо про смерть бійця батальйону ОШБ "Донбас-Україна" Світлани Стребіж, яка приєдналася до служби ще в березні 2015 року.

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