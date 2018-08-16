МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Стало відомо про візит Ходорковського в "ДНР"

Читати новину російською

Російський опозиційний політик і олігарх Михайло Ходорковський приїздив до вже окупованого Донецька.

Про це в інтерв'ю "Гордону" розповів російський опозиціонер, бізнесмен та засновник компанії "Евросеть" Євген Чичваркін, при цьому не вказавши, коли точно був цей візит.

"[Він] пробув два або три дні, і йому рекомендували негайно цю територію залишити, бо все погано закінчиться", - уточнив Чичваркін.

Новини
"Влада покриває темні справи": Ходорковський вперше розповів про поїздку журналістів до ЦАР

Нагадаємо, раніше Ходорковський розповів про договір з Путіним щодо зміни влади у РФ.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Євген ЧичваркінМихайло Ходорковський
Місце
УкраїнаДонецьк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
17
16
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги