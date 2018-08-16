Стало відомо про візит Ходорковського в "ДНР"

Російський опозиційний політик і олігарх Михайло Ходорковський приїздив до вже окупованого Донецька.

Про це в інтерв'ю "Гордону" розповів російський опозиціонер, бізнесмен та засновник компанії "Евросеть" Євген Чичваркін, при цьому не вказавши, коли точно був цей візит.

"[Він] пробув два або три дні, і йому рекомендували негайно цю територію залишити, бо все погано закінчиться", - уточнив Чичваркін.

Нагадаємо, раніше Ходорковський розповів про договір з Путіним щодо зміни влади у РФ.