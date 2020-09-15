Стало відомо про стан здоров'я хлопчика, збитого сином кандидата в мери Кривого Рогу

У Кривому Розі 11-річний хлопчик, який постраждав в ДТП за участю сина кандидата в мери від "Слуги народу", проходить лікування в обласній лікарні Дніпра у відділенні нейрохірургії.

Про це повідомило місцеве видання Krivbass.city. Журналісти поспілкувалися з мамою хлопчика.

За її словами, дитина швидко видужує, і зараз почуває себе набагато краще.

"У нас вже все добре, ми вже гуляємо кожен день – і довго ми гуляємо. Як бачите самі, дитина посміхається, він вже веселий. У нас вже нічого не болить", – розповіла жінка.

Вона сподівається, що вже через кілька днів хлопчика можна буде забрати додому.

"Чекаємо швидше, коли нас випишуть додому. Крапельниці нам доставлять. Тому, сподіваємося, ми в п'ятницю будемо вдома", – сказала вона.

Завдяки успішному лікуванню, жінка змогла залишити сина в лікарні під опікою його сестри і з'їздити додому.

За словами завідувача відділенням нейрохірургії Володимира Агафонова, стан дитини стабільний, загроз здоров'ю та життю немає.

"Тут він проходить повне медичне лікування. На стаціонарі він буде ще тиждень. По суті, реабілітація по черепно-мозковій травмі буде ще два тижні в домашніх умовах. А з приводу перелому плечової кістки – як тільки ортопеди-травматологи дозволять зняти гіпс і почати реабілітацію – ну, я думаю, що тижні ще 3-4 потрібно", – розповів медик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 3 вересня, в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області сталася ДТП. За інформацією місцевих ЗМІ, його винуватцем став 18-річний Марк Шевчик, син генерального директора ЦентрГОКа (група компаній Метінвест) і кандидата на пост міського голови від партії "Слуга народу" Дмитра Шевчика.