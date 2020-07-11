Стало відомо про стан пораненого глави "Свободи" Миколаївщини: лікарі не поспішають із прогнозами

Голова обласної організації ВО "Свобода" в Миколаєві Демид Губський, якого 11 липня було госпіталізовано з вогнепальним пораненням, перебуває у важкому стані.

Як повідомила у Facebook місцева активістка Ірина Деолецька, йому зробили операцію, але жодних прогнозів лікарі поки не дають.

"Була в ЛШМД, розмовляла з лікарем, стан важкий, операцію зробили, але поки жодних прогнозів, дні три-чотири, поки не пройде критична стадія, буде невідомість", – написала Деолецька.

Також вона повідомила, що для того, щоб почалися поліпшення в стані Губського, потрібні гроші. За її словами, щодня на ліки і терапію необхідно близько п'яти тисяч, а лікування має бути тривалим.

Активістка закликала всіх небайдужих "забути про політичні аспекти і допомогти Демиду".

Губський перебуває у важкому стані. Facebook Ірини Деолецької

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 липня в передмісті Відня був застрелений уродженець Чечні Маміхан Умаров, який критикував главу Чечні і розкрив подробиці вбивства в Україні доброволиці Аміни Окуєвої.