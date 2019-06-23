Стало відомо про смерть жорстоко побитого копами активіста Гриценко

Стало відомо про смерть активіста партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка Олександра Комарніцкого, який був жорстоко побитий поліцейськими.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив його однопартієць Олександр Гайструк. "Сьогодні зупинилося серце чудової людини, палкого патріота України, Олександра Комарницького", - написав він.

Комарницький помер після побиття Facebook Сергія Гайструка

"Трагедія, яка червневим ввечері сталася на вулиці нашого міста ... Поліція, яка повинна охороняти спокій і мирне життя громадян - побила Сашу до стану, який став смертельним. За що? Тільки за те, що відмовився свідчити про те, про що поняття не мав і що не дозволяло його мудра совість! Злочинець в поліцейських погонах, і ті, хто керував такими негідниками, нелюдами - понесуть суворе покарання!", - пообіцяв Гайструк.

Олександр Комарницький Facebook Сергія Гайструка

Комарницький з Гриценко Facebook Сергія Гайструка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комарницького хотіли привернути свідком в справі про вилучення зброї. Він відмовився, після чого був жорстоко побитий поліцейськими.

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