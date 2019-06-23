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Стало відомо про смерть жорстоко побитого копами активіста Гриценко

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Стало відомо про смерть активіста партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка Олександра Комарніцкого, який був жорстоко побитий поліцейськими.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив його однопартієць Олександр Гайструк. "Сьогодні зупинилося серце чудової людини, палкого патріота України, Олександра Комарницького", - написав він.

Комарницький помер після побиття

Комарницький помер після побиття

Facebook Сергія Гайструка

"Трагедія, яка червневим ввечері сталася на вулиці нашого міста ... Поліція, яка повинна охороняти спокій і мирне життя громадян - побила Сашу до стану, який став смертельним. За що? Тільки за те, що відмовився свідчити про те, про що поняття не мав і що не дозволяло його мудра совість! Злочинець в поліцейських погонах, і ті, хто керував такими негідниками, нелюдами - понесуть суворе покарання!", - пообіцяв Гайструк.

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Олександр Комарницький

Олександр Комарницький

Facebook Сергія Гайструка

Комарницький з Гриценко

Комарницький з Гриценко

Facebook Сергія Гайструка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комарницького хотіли привернути свідком в справі про вилучення зброї. Він відмовився, після чого був жорстоко побитий поліцейськими.

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Особа
Анатолій Гриценко
Місце
УкраїнаВінниця
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Z Bazin Jozin
Z Bazin Jozin
ну всьо. Толік з забетонованим на обличчі виразом пророка буде "скорбєть", а в душі радісно рахувати додаткові голоси. А активіста дійсно шкода.
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леня зе
леня зе
В полиции утверждают, что на просьбу оперативника быть понятым при изъятии гранаты РГД-5 Комарницкий ответил грубым отказом и "спровоцировал конфликт, в ходе которого получил телесные повреждения". Отметим, что полицейский, избивший активиста, является чемпионом области среди правоохранителей по самбо .РГД-5 -карл
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Путяра совсем с катушек слетел. А, это Вукраине. Наконец то люди могут почувствовать себя свободными, журналисты могут говорить все что угодно не боясь, что за ними придет кгававая гебня и их сгноят в ГУЛАГе. СУГС, ёпста!
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