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30 вересня • оновлено в 06:02
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Стало відомо про смерть пораненого на Донбасі воїна-героя: в мережі горе

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В обласній клінічній лікарні імені Мечникова в Дніпрі в неділю, 29 вересня, помер поранений на Донбасі боєць Національної гвардії Володимир Аджавенко (позивний "Аджа").

Про це на сторінці у Facebook повідомив побратим загиблого Микола Ворошнов. Відомо, що захисник України був старшим сержантом, розвідником-навідником батальйону спеціального призначення "Донбас" Національної гвардії.

Він народився у 1995 році, жив у Маріуполі. 11 вересня в районі селища Піски Донецької області Аджавенко отримав надважке наскрізне кульове поранення голови від снайпера найманців РФ.

Ілюстрація

Ілюстрація

24tv.ua

Новини
Після Майдану пішов на фронт: названо ім'я загиблого на Донбасі воїна Нацгвардії
Володимир Аджавенко

Володимир Аджавенко

Facebook

Володимир Аджавенко

Володимир Аджавенко

Facebook

Хлопець був евакуйований військовою авіацією в лікарню Мечникова, переніс складну операцію та знаходився на апараті штучної вентиляції легенів.

"Кілька тижнів він боровся за своє життя після кульового поранення в голову, але так і не виграв цей бій зі смертю", – написав Ворошнов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" у п'ятницю, 28 вересня, 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених мінських угодами мінометів. Протягом доби наші воїни не понесли втрат.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна Дніпро
Теги
смерть батальйон "Донбас" Новини Донбасу Національна гвардія фотографии ООС
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Кор Павел
Кор Павел
На пули прострелившию энту голову так и было написано РФ и паспорт россиянина приделан@
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Москвинов Роман
Москвинов Роман
Кор Павел, Ага, причём стреляли с русской подводной лодки, которая сразу после этого погрузилась и затерялась в степях Донбасса!
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Тарр Доктор
Тарр Доктор
"сообщил побратим погибшего" - как замысловато в Скакуасии теперь называют полюбовников )
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Тарр Доктор
Тарр Доктор
"На Полтавщине после аппендицита умерла 14-летняя девочка" - вот это горе, а один сдохший каратель - хня, там таких отморозков еще много.
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Тарр Доктор, в рашку сгинь!!!!!!
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