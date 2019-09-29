Стало відомо про смерть пораненого на Донбасі воїна-героя: в мережі горе

В обласній клінічній лікарні імені Мечникова в Дніпрі в неділю, 29 вересня, помер поранений на Донбасі боєць Національної гвардії Володимир Аджавенко (позивний "Аджа").

Про це на сторінці у Facebook повідомив побратим загиблого Микола Ворошнов. Відомо, що захисник України був старшим сержантом, розвідником-навідником батальйону спеціального призначення "Донбас" Національної гвардії.

Він народився у 1995 році, жив у Маріуполі. 11 вересня в районі селища Піски Донецької області Аджавенко отримав надважке наскрізне кульове поранення голови від снайпера найманців РФ.

Ілюстрація 24tv.ua

Володимир Аджавенко Facebook

Володимир Аджавенко Facebook

Хлопець був евакуйований військовою авіацією в лікарню Мечникова, переніс складну операцію та знаходився на апараті штучної вентиляції легенів.

"Кілька тижнів він боровся за своє життя після кульового поранення в голову, але так і не виграв цей бій зі смертю", – написав Ворошнов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" у п'ятницю, 28 вересня, 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених мінських угодами мінометів. Протягом доби наші воїни не понесли втрат.

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