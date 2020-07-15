Стало відомо про смерть нагородженого Захарченком терориста "Л/ДНР". Фото

Кирило Лютий Розслідування 21:03, 15.07.2020 Оновлено: 21:07, 15.07.2020

Помер терорист "Л/ДНР" Микола Гречкосій з позивним "Волга".

Про його смерть окупанти повідомили у вівторок, 14 липня, інформує офіцер ЗСУ Анатолій Штефан в Telegram-каналі.

Бойовику було 39 років, він був уродженцем Луганська. Однак взимку 2018 року Гречкосій був нагороджений вже покійним ватажком "ДНР" Олександром Захарченком "за мужність і героїзм під час проведення Чорнухинсько-Дебальцевської операції 2015 року".

Скріншоти з Telegram-каналу Анатолія Штефана
Скріншоти з Telegram-каналу Анатолія Штефана
Скріншоти з Telegram-каналу Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 липня в результаті обстрілу військами Росії на Донбасі загинув військовослужбовець Збройних сил України. Під час підриву на невідомому вибуховому пристрої помер ще один український захисник.

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