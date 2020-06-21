Стало відомо про смерть майора ЗСУ, який пройшов Іловайський котел. Фото героя

У Києві 19 червня помер Роман Богатир – майор ЗСУ, заступник комбата 39-го батальйону, який пройшов Іловайський котел.

Як повідомив в Facebook волонтер Станіслав Кушнаров, військовий помер через тромб в легеневій артерії.

Депутат 7-го скликання Кам'янської міськради Андрій Іванченко в Facebook розповів, що загиблий крім боїв за Іловайськ отримав безліч травм, захищаючи незалежність України. Зокрема, в грудні 2014 року він отримав важку травму біля Кряківки, потрапивши в засідку терористів.

Лави ЗСУ чоловік покинув в 2016 році і з того часу займався волонтерською діяльністю.

Роман Богатир. Фото - фейсбук майора ЗСУ

"За особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, нагороджений 13 серпня 2015 орденом Богдана Хмельницького III ступеня", – розповів Іванченко.

Попрощаються з уродженцем Кам'янського в понеділок, 22 червня, в Києві, на вулиці Новогоспітальна, 5.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні на Харківщині попрощалися з убитим снайпером бійцем ЗСУ Богданом Коваленком. Загиблому солдату було всього 22 роки.