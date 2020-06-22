У Києві 19 червня помер Роман Богатир – майор ЗСУ, заступник комбата 39-го батальйону, який пройшов Іловайський котел.

Як повідомив в Facebook волонтер Станіслав Кушнаров, військовий помер через тромб в легеневій артерії.

Депутат 7-го скликання Кам'янської міськради Андрій Іванченко в Facebook розповів, що загиблий крім боїв за Іловайськ отримав безліч травм, захищаючи незалежність України. Зокрема, в грудні 2014 року він отримав важку травму біля Кряківки, потрапивши в засідку терористів.

Лави ЗСУ чоловік покинув в 2016 році і з того часу займався волонтерською діяльністю.

Роман Богатир. Фото - фейсбук майора ЗСУ

"За особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, нагороджений 13 серпня 2015 орденом Богдана Хмельницького III ступеня", – розповів Іванченко.

Попрощаються з уродженцем Кам'янського в понеділок, 22 червня, в Києві, на вулиці Новогоспітальна, 5.

Стало відомо про смерть майора ЗСУ, який пройшов Іловайський котел. Фото героя

Стало відомо про смерть майора ЗСУ, який пройшов Іловайський котел. Фото героя

Як писав OBOZREVATEL, напередодні на Харківщині попрощалися з убитим снайпером бійцем ЗСУ Богданом Коваленком. Загиблому солдату було всього 22 роки.