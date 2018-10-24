МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Стало відомо про неймовірну жорстокість у сім'ї керченського стрілка

7.9тЧитати матеріал російською

Постійні обмеження, у зв'язку з вихованням прихильниками секти "Свідки Єгови", могли позначитися на рішенні студента керченського коледжу Владислава Рослякова влаштувати теракт.

Про це розповів колишній учасник секти, передає "МК". Він стверджує, що мати Рослякова відповідально дотримувалася правил організації, проте її синові це не подобалося.

"Батьки забороняли тісно спілкуватися із хлопцями з двору, з однокласниками. Дозволялося дружити тільки з дітьми таких же сектантів. Вдома багато звичайних речей вважалися гріхом. Не можна було дивитися по телевізору сцени невинного поцілунку — батьки одразу перемикали програму або виганяли з кімнати. Заборонялося приймати подарунки на день народження, відзначати свята, на шкільні заходи не відпускали", — розповів він.

Новини
''Двічі вбили'': батьків жертви бійні в Керчі обурив цинізм росЗМІ
Влад Росляков

Влад Росляков

"Підлітки часто залишають організацію, незалежно від вибору батьків. Найскладніше втягнути в секту саме підлітка, у якого процвітає бунтарський дух, уже є якась обізнаність про життя, зміна понять. А ось дитину легко прив'язати до секти. На цих проповідях саме дітям нав'язується така думка: всі друзі ззовні — погані, а ось на наших зустрічах усі хороші. Твої друзі помруть, бо не вірять, а ти будеш жити вічно..." — додав колишній учасник секти.

За його твердженням, "Свідки Єгови" не сприймають зброї, вбивства, "вони — пацифісти". "У хлопця, швидше за все, сталася психотравма через те, що він ріс поза соціумом", — підсумував він.

Знайома Галини Рослякової — матері стрілка — зазначає, що та перебувала в секті щонайменше 20 років.

Новини
Свідок "хлопчиків у трусиках": спливло скандальне відео про розстріл у Керчі

Влад Росляков

Влад Росляков

"Її син, вважайте, з дитинства там був, слухав усі ці проповіді. Галя наближена до старійшини. Після закриття організації вона все одно продовжувала проповідувати, тільки вже у себе вдома. До неї часто приходили сектанти, у квартирі було заборонено дивитися телевізор, слухати музику. Ось усім цим вона і могла довести сина до божевілля", — розповіла жінка.

Нагадаємо, 17 жовтня 16-річний Владислав Росляков прийшов у коледж із рушницею і саморобними вибуховими пристроями, і розстрілював усіх, хто зустрічався йому на шляху. Після цього він наклав на себе руки в приміщенні бібліотеки.

Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 людини і травмування майже 60-ти — вбивством. Українська влада розцінила напад як теракт і вже почала розслідування.

Жителі Керчі повідомили про те, що перед вибухом у місцевому коледжі в будівлі були помічені озброєні люди. Це говорить про те, що "керченський стрілок" міг діяти не один.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні у мережі з'явилися перші фото і відео з місця кривавої трагедії у Керчі. Також були опубліковані знімки жертв - студентів і викладачів.

Читайте всі новини по темі "Вибух у Керчі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вибух у Керчі
Місце
Україна
Об'єкт
керченської стрілок
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
1
Смішно
1
Цікаво
7
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zmey Roman
Zmey Roman
Обозреватель похоже вкрай оборзел... Мало того, что начал перепечатывать непроверенные и фальшивые новости (в этой статье даже возраст стрелка переврали), так ещё и льёт воду на мельницу расейской пропаганды, поливая грязью верующих... Во всем мире членов организации Свидетелей Иеговы знают, как честных и порядочных людей, хорошо воспитывающих своих детей. А в этой статье приводят слова "бывшего", то есть, изгнанного из организации, человека. А исключают-то за грехи, несовместимые с библейскими нормами... И этот человек начинает нести бред о " приближенной к старейшие" матери
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Bolz Valera
Bolz Valera
Побільше перепостів з Московського Комсомольця, Лайно-Ньюс і Рен-ТВ! Ощасливите Моню чвоїм дебілізмом! ОбоСрЄватЄль ідьот в ОТРИВ!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги