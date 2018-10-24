Стало відомо про неймовірну жорстокість у сім'ї керченського стрілка

Постійні обмеження, у зв'язку з вихованням прихильниками секти "Свідки Єгови", могли позначитися на рішенні студента керченського коледжу Владислава Рослякова влаштувати теракт.

Про це розповів колишній учасник секти, передає "МК". Він стверджує, що мати Рослякова відповідально дотримувалася правил організації, проте її синові це не подобалося.

"Батьки забороняли тісно спілкуватися із хлопцями з двору, з однокласниками. Дозволялося дружити тільки з дітьми таких же сектантів. Вдома багато звичайних речей вважалися гріхом. Не можна було дивитися по телевізору сцени невинного поцілунку — батьки одразу перемикали програму або виганяли з кімнати. Заборонялося приймати подарунки на день народження, відзначати свята, на шкільні заходи не відпускали", — розповів він.

Влад Росляков

"Підлітки часто залишають організацію, незалежно від вибору батьків. Найскладніше втягнути в секту саме підлітка, у якого процвітає бунтарський дух, уже є якась обізнаність про життя, зміна понять. А ось дитину легко прив'язати до секти. На цих проповідях саме дітям нав'язується така думка: всі друзі ззовні — погані, а ось на наших зустрічах усі хороші. Твої друзі помруть, бо не вірять, а ти будеш жити вічно..." — додав колишній учасник секти.

За його твердженням, "Свідки Єгови" не сприймають зброї, вбивства, "вони — пацифісти". "У хлопця, швидше за все, сталася психотравма через те, що він ріс поза соціумом", — підсумував він.

Знайома Галини Рослякової — матері стрілка — зазначає, що та перебувала в секті щонайменше 20 років.

Влад Росляков

"Її син, вважайте, з дитинства там був, слухав усі ці проповіді. Галя наближена до старійшини. Після закриття організації вона все одно продовжувала проповідувати, тільки вже у себе вдома. До неї часто приходили сектанти, у квартирі було заборонено дивитися телевізор, слухати музику. Ось усім цим вона і могла довести сина до божевілля", — розповіла жінка.

Нагадаємо, 17 жовтня 16-річний Владислав Росляков прийшов у коледж із рушницею і саморобними вибуховими пристроями, і розстрілював усіх, хто зустрічався йому на шляху. Після цього він наклав на себе руки в приміщенні бібліотеки.

Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 людини і травмування майже 60-ти — вбивством. Українська влада розцінила напад як теракт і вже почала розслідування.

Жителі Керчі повідомили про те, що перед вибухом у місцевому коледжі в будівлі були помічені озброєні люди. Це говорить про те, що "керченський стрілок" міг діяти не один.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні у мережі з'явилися перші фото і відео з місця кривавої трагедії у Керчі. Також були опубліковані знімки жертв - студентів і викладачів.