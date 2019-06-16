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Стало відомо про дурному смертельному ДТП у Києві: фото

3.4тЧитати матеріал російською

У Києві мотоцикліст виконував трюки та врізався у припарковану машину, в результаті чого загинув.

Відповідні фотографії опублікував президент київської федерації баскетболу та відомий мотолюбитель Макс Сергєєв на своїй сторінці в Facebook.

"Поки гуляли з Мате, чули, як хтось виконував на мото на прибудинковій території. Ще подумалося, де ж тут місце?! Підсумок – чорний пакет. Невже воно того варте", – задався питанням Сергєєв.

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Стало відомо про дурному смертельному ДТП у Києві: фото

Макс Сергєєв / Facebook

Судячи з кадрів, мотоцикл влетів у водійські двері. У коментарях Сергєєв додав, що під час прогулянки почув, як заревів транспорт. Після того, як звук повторився вдруге, на місце приїхали медики.

Водій був без шолома. "Я не знаю, що він робив, два ракурси дають зрозуміти, що не було куди їхати", – додав Сергєєв.

Стало відомо про дурному смертельному ДТП у Києві: фото

Макс Сергєєв / Facebook

Стало відомо про дурному смертельному ДТП у Києві: фото
Стало відомо про дурному смертельному ДТП у Києві: фото
Стало відомо про дурному смертельному ДТП у Києві: фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії через невдалий трюк на мотоциклі на смерть розбився відомий мотоблогер Артем Болдирєв ("Болт").

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Тема
ДТП в Києві
Особа
Макс Сергєєв
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
ДТПмотоцикл
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