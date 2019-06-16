Стало відомо про дурному смертельному ДТП у Києві: фото

У Києві мотоцикліст виконував трюки та врізався у припарковану машину, в результаті чого загинув.

Відповідні фотографії опублікував президент київської федерації баскетболу та відомий мотолюбитель Макс Сергєєв на своїй сторінці в Facebook.

"Поки гуляли з Мате, чули, як хтось виконував на мото на прибудинковій території. Ще подумалося, де ж тут місце?! Підсумок – чорний пакет. Невже воно того варте", – задався питанням Сергєєв.

Макс Сергєєв / Facebook

Судячи з кадрів, мотоцикл влетів у водійські двері. У коментарях Сергєєв додав, що під час прогулянки почув, як заревів транспорт. Після того, як звук повторився вдруге, на місце приїхали медики.

Водій був без шолома. "Я не знаю, що він робив, два ракурси дають зрозуміти, що не було куди їхати", – додав Сергєєв.

Макс Сергєєв / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії через невдалий трюк на мотоциклі на смерть розбився відомий мотоблогер Артем Болдирєв ("Болт").

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