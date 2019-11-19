Стало відомо ім'я загиблого військового у Львові

В пожежі у військовій частині у Львівській області загинув тимчасовий виконувач обов'язків командира військової частини Олексій Останін.

Про це повідомляє "24 канал" із посиланням на джерело. Зазначається, що загиблий був начальником ракетного артилерійського озброєння.

У військового залишилася дружина, син і донька. Дружина Останіна також служить у військовій частині, але у Яворові на Львівщині.

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Згідно з декларацією військового, у 2018 році його зарплата становила майже 200 тисяч гривень. Подружжя має квартиру у Львові.

Олексій Останін 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 листопада у Львівській області у військовій частині трапилася пожежа, в якій один офіцер загинув і ще один отримав опіки.

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