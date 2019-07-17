Вбивство дитини копами під Києвом: з'ясувалося ім'я загадкового підозрюваного

Ім'я третього підозрюваного у справі про вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика Кирила Тлявова – Дмитро Кривошея.

Про це OBOZREVATEL стало відомо із власних джерел. На думку слідства, Кривошея також брав участь у стрільбі.

Кирило Тлявов Facebook матері дитини

Нагадаємо, 31 травня у Переяслав-Хмельницькому пострілом у голову був поранений 5-річний хлопчик Кирило Тлявов. Його доправили в місцеву лікарню, потім перевезли до дитячої нейрохірургії лікарні №7. Незважаючи на те, що лікарі провели хлопчику операцію, врятувати життя дитині не вдалося. 4 червня Кирило помер.

Як з'ясувало слідство, двоє поліцейських Володимир Петровець і Іван Приходько разом із неповнолітнім сином Петровця і знайомим Кривошеєю на дачі в житловому районі Переяслав-Хмельницького випивали, а потім влаштували стрілянину по мішенях. В результаті куля влучила в дитину, яка гралася неподалік.

Приходько на суді Страна

Петровець на суді Страна

Петровець і Приходько були взяті під варту і заарештовані на 60 діб без права внесення застави. Тепер у ДБР заявили, що оголошено підозру третьому учаснику стрільби. До речі, під час обрання запобіжного заходу Приходьку його захисник на суді говорив про те, що Кривошея також здійснював постріли, але його чомусь під варту не взяли.

За словами адвоката рідних загиблого хлопчика Олександра Щербини, раніше Кривошея проходив свідком у цій справі, як і неповнолітній син копа.

"Наскільки я знаю, сина поліцейського вже допитували, але підозра йому не оголошена. Хоча ми наполягаємо на цьому", – сказав OBOZREVATEL Щербина.

Будинок, звідки стріляли (праворуч) Громадське

Другий адвокат сім'ї Кирила Андрій Левковець зазначає, що син копа брав участь у стрільбі у людному місці, тому йому має бути оголошено підозру хоча б у хуліганстві. "А вже хто зробив смертельний постріл, встановить слідство", – сказав нам Левковець.

Правоохоронці досі не знайшли зброю, з якої були зроблені постріли. Підозрюється, що або дружина Петровця, або хтось із його колег допомогли заховати речовий доказ.

Кирило (праворуч) із братом і мамою Facebook матері дитини

Також відразу після затримання Петровця і Приходька не були взяті дозволи на проведення експертизи на алкоголь і на змиви з рук. ДБР заявило, що справу отримали лише за добу після злочину. У МВС же стверджують, що матеріали передали відразу ж уранці 1 червня, щойно зрозуміли, що підозрювані – поліцейські.

"У будь-якому разі, місцева поліція мала можливість вранці звернутися до суду до чергового судді і взяти дозвіл, щоб не тягнути розслідування. Вони вважали, що там вихідний і нікого немає", – стверджує адвокат Щербина.

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