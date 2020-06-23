Стало відомо, хто 'кришує' вирубування радіоактивного лісу під Чорнобилем, – ЗМІ

Радіоактивно забруднений ліс у Чорнобильській зоні активно вирубується й розвозиться по всій Україні під видом безпечної деревини, водночас екоактивісти ігнорують проблему та не б’ють на сполох.

"Кришувати" схему можуть на рівні керівництва зони відчуження. Про це йдеться в розслідуванні програми "Гроші".

"Щоб побачити ці вирубки, не потрібно навіть заїжджати "за колючку". Відкривши карту на комп'ютері, бачимо на власні очі масштаби, що шокують. Заповідні ліси немов шашелем побиті – суцільні вирізки. Ось просто за кілька сотень метрів від пропускного пункту Дитятки – гори лісу, тирси та вже готового до відправлення по всій країні матеріалу. Василь (власник пилорами в селищі Іванків Київської області. – Ред.), який не побоявся прямо зізнатися в переробленні такого лісу, говорить, що за всім стоять впливові люди", – розповів кореспондент.

З високою часткою ймовірності заробляти на вивезенні радіоактивного лісу з-під Чорнобиля можуть чиновники, які мали б стежити, щоб цього не відбувалося – припускають автори розслідування. На підтвердження своїх підозр пропонують звернути увагу на статки чиновників, які ніяк не могли б бути придбані за скромні зарплати.

"Ті, хто має доступ до ключів від зони, обростають просто шаленими статками. Лише погляньте на віп-нерухомість ексочільниці зони відчуження Катерини Павлової. Цей елітний будинок у центрі столиці, в якому вже ексвиконувачка обов'язків голови Державного агентства з управління зоною відчуження має одразу три квартири – 162, 144 та 269 квадратів. Все це майно набуте з 2015 до 2019 року. Орієнтовна вартість лише житла – 500 тисяч доларів. Якими талантами вдалося заробити на таке майно зі скромними задекларованими прибутками родини в 300 тисяч гривень на рік? Через скандал і створення системи "смотрящих у зоні" втриматись у кріслі очільниці зони відчуження вона не змогла – звільнили, коли зона палала, як сірники", – стверджує кореспондент програми журналістських розслідувань.

Він наголосив: радіоактивний ліс розвозиться по всій Україні та використовується для виготовлення буквально всього: меблів, вікон, дверей, наповнювачів для котячих лотків тощо. Всі ці предмети з радіоактивної деревини шкодять здоров’ю людини. Однак найбільшої шкоди завдає опалення оселі дровами, привезеними із зони відчуження.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Міжнародний фонд дикої природи заявив, що в Україні замовчуються проблеми вирубування лісів, забруднення річок та захаращення сміттям територій. Повз увагу численних екоактивістів також пройшли масштабні пожежі у Чорнобильській зоні. Журналісти "24 каналу" поцікавилися, з чим пов’язана така вибірковість, і з’ясували, що значна частина екоактивістів в Україні працює "за викликом": вони просто відпрацьовують замовлення в інтересах окремих політичних сил, що прагнуть піару, чи бізнес-структур, які за допомогою екотематики намагаються знищити своїх конкурентів.