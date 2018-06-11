Стало відомо, чому танк "Оплот" ще не надійшов на озброєння ЗСУ

Найближчим часом "Укроборонпром" укладе контракт із ЗСУ для поставок нового українського танка "Оплот".

"Як такої проблеми немає. Але контракт з Таїландом на поставку "Оплотів" підписували у 2011-му. Сьогодні - 2018-й. За цей час змінилися технологічні вимоги до техніки. Тому Міністерство оборони висуває свої технічні умови, яким ми повинні відповідати. Там призначили певні науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи ", - розповів у інтерв'ю OBOZREVATEL глава "Укроборонпрому" Павло Букін.

За його словами, зараз між сторонами точиться дискусія, але незабаром має бути досягнуто компромісу.

"Це робочі процеси, вони найближчим часом врегульовуються. Ми обов'язково знайдемо середнє арифметичне. Вже почали приводити детальний опис проекту на відповідність до вимог Міноборони", - додав Букін.

Раніше про затримку з новим українським танком OBOZREVATEL розповів міністр оборони Степан Полторак.