Стало відоме ім'я загиблого на Донбасі воїна ЗСУ

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі 26 січня загинув солдат 28-ї ОМБр ЗСУ Євген Щуренко з Одеської області.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook представник "Книги пам'яті загиблих за Україну" Святослав Смук.

Відомо, що Герой був механіком-водієм 28-ї ОМБр, родом із села Ліски Кілійського району Одеської області.

Євген Щуренко Facebook Святослава Смука

"Загинув учора, 26 січня, під час ранкового обстрілу позицій ЗСУ поблизу міста Красногорівка Донецької області. 27 січня йому б виповнилося 42 роки. Вічна пам'ять", – написав Смук і опублікував фото загиблого захисника України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 січня на війні за незалежність України на Донбасі двоє українських військовослужбовців загинули, ще двоє отримали поранення.

Одним із них виявився командир відділення ЗСУ Антон Хоба із Сумщини. Герой був на передовій з 2015 року.

Також стало відомо, що 25 січня на Донбасі в зоні проведення ООС загинув військовослужбовець ЗСУ Михайло Ошурко з Рівненської області.

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