Головна Новини
27 січня • оновлено в 12:10
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Стало відоме ім'я загиблого на Донбасі воїна ЗСУ

1.5т
Читати матеріал російською

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі 26 січня загинув солдат 28-ї ОМБр ЗСУ Євген Щуренко з Одеської області.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook представник "Книги пам'яті загиблих за Україну" Святослав Смук.

Відомо, що Герой був механіком-водієм 28-ї ОМБр, родом із села Ліски Кілійського району Одеської області.

Євген Щуренко

Євген Щуренко

Facebook Святослава Смука

Новини
"Війна забирає найкращих!" На Донбасі загинув молодий командир ЗСУ: фото

"Загинув учора, 26 січня, під час ранкового обстрілу позицій ЗСУ поблизу міста Красногорівка Донецької області. 27 січня йому б виповнилося 42 роки. Вічна пам'ять", – написав Смук і опублікував фото загиблого захисника України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
4
12
Смішно
0
Цікаво
13
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
почему этого воина света и добра не кормили.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Хо Хол
Хо Хол
Истинно арийско-славянская внешность.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Жирнов Влад
Жирнов Влад
Выздоравливай
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги