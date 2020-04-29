У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі 28 квітня загинув воїн 93-ї бригади Холодного Яру ЗСУ Олексій Лісін.

Його життя обірвав уламок ворожого снаряду під час обстрілу на Луганщині. Захисник України був убитий просто на бойовому посту, повідомляється на офіційній сторінці 93-ї бригади ЗСУ у Facebook.

"Боєць родом із села Гірке на Гуляйпільщині, що на Запоріжжі. Народився 30 березня 1990 року. Майже ровесник держави, за яку загинув. Приєднався до нашої бригади чоловік торік, коли ми боронили Авдіївський напрямок на Донеччині", – пишуть побратими Героя.

Олексій Лісін Facebook 93-ї бригади Холодного Яру ЗСУ

До армії Олексій працював далекобійником у Дніпрі, де мешкав із батьками. Там хлопцеві довелося пережити жахливу трагедію – внаслідок пожежі він втратив дім та обох батьків. Через це його найбільшою мрією після повернення з війни було відбудувати батьківський дім.

У загиблого воїна залишилися старенька бабуся, молодший брат, старша сестра, 12-річна донька від першого шлюбу та кохана дівчина, з якою він планував одружитись.

Олексій Лісін Facebook 93-ї бригади Холодного Яру ЗСУ

"Він був спокійним і добрим. Мріяв швидше повернутися до коханої", – згадує один із побратимів Олексія, що служив із ним на одній позиції.

Холодноярці зазначили, що оплакують смерть Героя разом зі всіма його близькими, адже для них це також непоправна втрата. Саме тому захисники пообіцяли помститися ворогові за загибель Лісіна.

Олексій Лісін Facebook 93-ї бригади Холодного Яру ЗСУ

як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 28 квітня, російські окупаційні війська 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів із важкої артилерії загинув один захисник України.