МОЗ цинічно покинув в епіцентрі коронавірусу хвору на рак дитину. Історія боротьби маленького українця

Два роки в Іспанії проходить лікування 6-річний українець Діма Поковба. Іспанські лікарі практично в борг провели хлопчикові пересадку кісткового мозку і тепер продовжують його лікувати. Чиновники Міністерства охорони здоров'я України відмовилися від своїх зобов'язань оплатити госпіталю рахунок за порятунок дитини.

Тепер Діма і його мама виявилися ще і в епіцентрі коронавірусу. Вони змушені другий місяць не виходити з невеликої кімнати, яку знімають у Барселоні. Раз на тиждень продукти їм закуповує і приносить сусідка-іспанка.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL

Хлопчик не прожив би півроку

Ця історія почалася три роки тому. Тоді в 2017-му маленькому Дімі поставили страшний діагноз – лейкоз і апластична анемія. Це означає, що організм дитини не виробляв компоненти крові – еритроцити, тромбоцити, лейкоцити.

Півроку Діма провів в Охматдиті, але настав рецидив, потрібна була термінова пересадка кісткового мозку від донора. Тоді мама Людмила Поковба звернулася до Міністерства охорони здоров'я, щоб відправити дитину за кордон на лікування.

Мама Людмила з Дімою Facebook Дімочка Поковба. Сторінка допомоги

Але в Міністерстві (при тодішньому міністрові Уляні Супрун) відповіли, що бюджетних грошей немає і в найближчі півроку не буде. Але дитина не прожила б півроку без операції. Рідні Діми знайшли госпіталь в Іспанії, який взяв українського хлопчика на лікування під гарантійний лист міністерства. Діма був 117-й у черзі МОЗ за програмою "лікування за кордоном".

Міністерство вирішило не платити

У госпіталі Дімі швидко знайшли донора і зробили операцію. Однак Міністерство охорони здоров'я відмовилося оплачувати.

"Це був шок для нас. У госпіталі до нас дуже добре ставляться, але нам постійно нагадують, що треба платити. А в МОЗ не хочуть. Справа в тому, що за кілька місяців до нас тут сталася якась історія з дівчинкою з України. Дівчинка померла, а батьків звинувачували у привласненні грошей. Я не знаю подробиць. Але під роздачу потрапили ми і ще один хлопчик з України. Міністерство просто відмовилося далі оплачувати операції", – розповідає Людмила, мама Діми.

МОЗ відмовилося оплатити операцію Дімі Facebook Дімочка Поковба. Сторінка допомоги

Чиновники не придумали нічого іншого, як оприлюднити на своєму сайті офіційну відповідь про те, що, оскільки операція Дімі вже проведена, то платити вони нічого не будуть.

"Вони написали, що раз операцію провели, значить її оплатив якийсь фонд або батьки назбирали гроші. Ми були в шоці від цього", – каже Людмила.

Тоді Міністерство ще повідомило, що нібито іспанська клініка завищує ціну на операцію для українців порівняно з представниками інших країн.

"Ми розуміємо, що батьки, родичі тих пацієнтів, яким уже проведена трансплантація кісткового мозку (ТКМ), перебувають у фінансовій скруті. Однак операції дітям уже проведені", – цинічно заявили тоді в Міністерстві охорони здоров'я.

Діма потихеньку вчиться готувати Facebook Дімочка Поковба. Сторінка допомоги

Фактично Людмила з сином стали заручниками цієї ситуації. "Я дуже боялася, що госпіталь виставить нас на вулицю. Що б я робила з таким хворим сином на руках, я просто не уявляю! Але лікарі виявилися більш милосердними, ніж МОЗ. Фактично вони лікують нас у борг", – розповідає жінка.

Діма ні з ким не розмовляє

Мама з Дімою досі живуть в Іспанії, знімають кімнату в квартирі в Барселоні. Людмила вже пройшла два суди з Міністерством охорони здоров'я. "Суд став на нашу сторону і зобов'язав міністерство виплатити гроші, ми все чекаємо", – каже Людмила. Борг становить 227 тисяч євро.

Хоча операція з пересадки пройшла успішно, але у Діми прижилися тільки половина клітин. Лікарі сказали, що це рідкісний випадок, подібний є ще в Італії. Зазвичай у пацієнтів приживаються всі 100% клітин або нічого.

У Діми рідкісний випадок – прижилася тільки половина клітин Facebook Дімочка Поковба. Сторінка допомоги

Більше року після операції Діма провів у повній ізоляції. Йому не можна було ні з ким спілкуватися, з кимось бачитися. "Це подіяло на нього психологічно. Зараз він ні з ким не розмовляє, а зі мною тільки наодинці, коли нікого немає. Хоча він дуже любить вчитися, йому це подобається. Він хоче і спілкуватися", – розповідає мама.

Виявилися в епіцентрі коронавірусу

Уже другий місяць Людмила і Діма не виходять на вулицю. В Іспанії бушує коронавірус, вони виявилися практично в його епіцентрі.

"Ще в лютому в госпіталі, куди два рази в місяць ми ходимо на консультацію, нас попередили, щоб ми береглися. А на початку березня, на черговому обстеженні нам категорично сказали не виходити з дому, не їздити в громадському транспорті. Коронавірус може стати смертельним для Діми. Він не перенесе його", – каже мама хлопчика.

Діма мріє про школу Facebook Дімочка Поковба. Сторінка допомоги

Тому на консультацію мама і син їздять на велосипеді, обов'язково одягають маски і рукавички. "На вулицях майже нікого немає, тільки поліція. Люди бояться залишати свої будинки. У магазинчики пускають по 4-5 осіб, а в аптеки – по двоє".

Людмила з сином зараз живуть у невеликій кімнаті, за яку потрібно платити трохи більше 1000 євро на місяць. Господиня квартири працює в Ірландії і через карантин не може приїхати. "Вона розуміє, яка тут дитина і навіть боїться привезти вірус. Тому ми одні. Залишити Діму в квартирі і вийти в магазин я не можу. Допомагає сусідка-іспанка, вона раз у тиждень купує і приносить нам продукти", – каже Людмила.

Діма з мамою не виходять із дому Facebook Дімочка Поковба. Сторінка допомоги

Facebook Дімочка Поковба. Сторінка допомоги

Раніше Людмила ще могла трохи підробляти в інтернеті, продавати товари. Але зараз усі продажі зупинилися. "В Україні у мене залишилася мама, тата ми недавно втратили. І дві сестри, які допомагають нам", – говорить жінка

Вони б дуже хотіли злітати в Україну, хоча б на пару тижнів побачити рідних. Але зараз це неможливо. А раніше поїздка б обійшлася дорожче місячної оренди кімнати.