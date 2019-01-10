Закували в наручники: з'явилися подробиці з полонянкою ''МДБ ЛНР''

Жінка, яка зникла при загадкових обставинах на непідконтрольною території Донбасу, знаходиться в підвалі так званого "Міністерства держбезпеки" терористів.

Про це повідомили в "Медійный ініціативы з прав людини". Як стало відомо, Олена Сорокіна зникла 30 жовтня минулого року. Весь цей час друзі і знайомі безуспішно намагалися її знайти. Зараз з'ясувалося, що Олена – в заручниках.

Сорокіна – власниця магазину зоотоварів у м. Первомайськ Луганської області. Жінка жила самотньо - ні сім'ї, ні близьких родичів, тому її зникнення помітили не відразу.

"Олена щодня спілкувалася по телефону з тими, хто виїхав з окупованих територій або виходила в соцмережі. Але 30 жовтня на зв'язку вона не з'явилася, а телефон взагалі був вимкнений", - розповіла МІПЛ подруга Олени.

Друзі прийшли до квартири жінки і відразу зрозуміли, що з Сорокіною сталася біда.

"Перше, що побачили - білизна, яке Олена сушила на вулиці: незважаючи на те, що напередодні ввечері і вночі йшов дощ, ніхто її не зняв. Також в кімнатах горіло світло. Коти в квартирі були перелякані і голодні. І останнє - на столі були речі однієї з шухляд, немов хтось щось швидко шукав. Було очевидно, що Сорокіна зникла при загадкових обставинах", - підсумувала її подруга.

Google. Maps

Згодом друзі дізналися, що Сорокіну 2 листопада 2018 привозили додому в наручниках. Супроводжували її люди у військовій формі і масках. В квартирі відбувався обшук.

В якому стані і де зараз знаходиться Олена Сорокіна невідомо. Ймовірно, вважають друзі, представники незаконних збройних формувань звинувачують її в "шпигунстві на користь України".

Оскільки рідних у Сорокіної немає, її друзі від свого імені звернулися до поліції в Києві і вже відкрито кримінальне провадження. Інша заява друзі віднесли до Служби безпеки України.

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