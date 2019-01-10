МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Закували в наручники: з'явилися подробиці з полонянкою ''МДБ ЛНР''

5.1тЧитати матеріал російською

Жінка, яка зникла при загадкових обставинах на непідконтрольною території Донбасу, знаходиться в підвалі так званого "Міністерства держбезпеки" терористів.

Про це повідомили в "Медійный ініціативы з прав людини". Як стало відомо, Олена Сорокіна зникла 30 жовтня минулого року. Весь цей час друзі і знайомі безуспішно намагалися її знайти. Зараз з'ясувалося, що Олена – в заручниках.

Сорокіна – власниця магазину зоотоварів у м. Первомайськ Луганської області. Жінка жила самотньо - ні сім'ї, ні близьких родичів, тому її зникнення помітили не відразу.

Закували в наручники: з'явилися подробиці з полонянкою ''МДБ ЛНР''

"Олена щодня спілкувалася по телефону з тими, хто виїхав з окупованих територій або виходила в соцмережі. Але 30 жовтня на зв'язку вона не з'явилася, а телефон взагалі був вимкнений", - розповіла МІПЛ подруга Олени.

Новини
''Мажорна'' ДТП зі школярем у Полтаві: спливли нові подробиці

Друзі прийшли до квартири жінки і відразу зрозуміли, що з Сорокіною сталася біда.

"Перше, що побачили - білизна, яке Олена сушила на вулиці: незважаючи на те, що напередодні ввечері і вночі йшов дощ, ніхто її не зняв. Також в кімнатах горіло світло. Коти в квартирі були перелякані і голодні. І останнє - на столі були речі однієї з шухляд, немов хтось щось швидко шукав. Було очевидно, що Сорокіна зникла при загадкових обставинах", - підсумувала її подруга.

Закували в наручники: з'явилися подробиці з полонянкою ''МДБ ЛНР''

Google. Maps

Згодом друзі дізналися, що Сорокіну 2 листопада 2018 привозили додому в наручниках. Супроводжували її люди у військовій формі і масках. В квартирі відбувався обшук.

В якому стані і де зараз знаходиться Олена Сорокіна невідомо. Ймовірно, вважають друзі, представники незаконних збройних формувань звинувачують її в "шпигунстві на користь України".

Оскільки рідних у Сорокіної немає, її друзі від свого імені звернулися до поліції в Києві і вже відкрито кримінальне провадження. Інша заява друзі віднесли до Служби безпеки України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Одесі мати звинуватила няню в побитті свого 13-місячного сина. Поліція відкрила кримінальне провадження. Сама "гувернантка" рукоприкладство по відношенню до малюка не визнає.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
Україна
Теги
криміналвикраденняНаціональна поліція України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
22
2
Смішно
0
Цікаво
21
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Наверное буряццкие танкисты её уже съели - они же такие))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наші блоги