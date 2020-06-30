Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Розслідування 09:01, 30.06.2020

Підставою для гучного звільнення в 2015 році першого заступника голови Державної фіскальної служби Володимира Хоменка та заступника голови ДФС Анатолія Макаренка, а також введення "випробувального терміну" для головного "фіскала" Ігоря Білоуса стали результати розслідування роботи цих чиновників, проведеного спеціально створеною комісією.

Всі висновки цього розслідування були відображені в спеціальному акті.

Цей документ є у розпорядженні OBOZREVATEL. Пропонуємо ознайомитися з висновками комісії про корупцію на митниці і причетності до схем зазначених чиновників.

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Розслідування

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