Підставою для гучного звільнення в 2015 році першого заступника голови Державної фіскальної служби Володимира Хоменка та заступника голови ДФС Анатолія Макаренка, а також введення "випробувального терміну" для головного "фіскала" Ігоря Білоуса стали результати розслідування роботи цих чиновників, проведеного спеціально створеною комісією.

Всі висновки цього розслідування були відображені в спеціальному акті.

Цей документ є у розпорядженні OBOZREVATEL. Пропонуємо ознайомитися з висновками комісії про корупцію на митниці і причетності до схем зазначених чиновників.

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році

Стали відомі подробиці гучних відставок у ДФС у 2015 році