Стали відомі нові вимоги терориста з БЦ "Леонардо" в Києві

Мирослав Семенюк Кримінал 14:12, 3.08.2020 Оновлено: 14:37, 3.08.2020

Уродженець Узбекистану Сухроб Карімов, який захопив бізнес-центр "Леонардо" в Києві, крім виходу в прямий ефір на телеканалах, вимагає ще 40 тисяч гривень.

Як повідомляє низка Telegram-каналів, про вимоги терориста повідомила одна з евакуйованих співробітниць розташованого в БЦ банку.

Також є інформація, що зловмисник психічно неврівноважений.

Cкрин Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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