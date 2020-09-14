Стали відомі ім'я помічника "слуги", який погорів на хабарі, і деталі справи

Помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка, який попався на хабарі, звуть Іван Фіщенко.

Журналіст Юрій Бутусов з посиланням на свої джерела розкрив подробиці кримінального розслідування.

Так, за його даними, 9 липня 2020 року свідок у справі В.Демченко, зустрівся з Фіщенком в ресторані "Веранда на Дніпрі".

"Демченко сказав, що він представник іноземної компанії, яка зайнята переробкою твердих побутових відходів. Демченко сказав, що для успішних інвестицій та споруди сміттєпереробного заводу його компанія зацікавлена у внесенні змін до законодавства України та в отриманні" зеленого тарифу "(тобто пільгової гарантованого оплати) на продаж електроенергії для підприємств, зайнятих переробкою сміття ", – пише журналіст у Facebook.

Бутусов зазначив, що 27 липня Фіщенко прийшов на зустріч з Демченком вже з нардепом Юрченком, щоб обговорити внесення правок до проєкту закону.

"Юрченко сказав, що готовий внести правки до законопроєкту, які підготує Демченко, але на певних умовах, а умови внесення цих правок Демченко повинен обговорювати з його помічником Фіщенко", – розповів журналіст.

Фіщенко 2 серпня нібито повідомив Демченко зі свого номера в месенджері про те, що він повинен передати йому 13 тисяч доларів за внесення зазначених правок.

"3 серпня Демченко повідомив Фіщенку, що його компанія згодна з передачею хабара, і просить підтвердити факт внесення правок до законопроєкту. Через кілька годин Фіщенко вислав підтвердження з апарату Верховної Ради – передані Демченко правки внесені в законопроєкт. Юрченко зареєстрував правки від себе особисто в законопроєкт № 2207-1 "Про управління відходами" від 4 червня", – підкреслив Бутусов.

За даними журналіста, 7 серпня (на наступний день після того, як генеральний прокурор Ірина Венедиктова відкрила кримінальне провадження у справі №42020000000001458) Фіщенко і Демченко знову зустрілися в ресторані "Веранда на Дніпрі".

Тоді помічник "слуги народу" нібито отримав витребувані їм 13 тисяч доларів.

"20 серпня Юрченко, Фіщенко і Демченко провели нову зустріч, на якій нібито обговорювалося питання про підтримку комітетом представлених депутатом правок. Голоси на записах обговорюють, що за підтримку комітету треба передати 200 тисяч доларів! Голос, дуже схожий на голос Юрченко, розповідає механізм голосування комітету і фракції Слуга народу за такі "комерційні" правки. Однак передача 200 тисяч доларів не відбулася", – пише журналіст.

Бутусов зазначив, що спілкування депутата Юрченка з Демченком було згорнуто з невідомої причини. Він вважає, що стався витік інформації.

"У разі ухвалення правок Юрченка на комітеті, а потім у разі голосування "слуг народу" в залі, підозри в хабарництві могли бути висунуті проти всіх тих, хто голосував депутатів фракції, але до цього справа не дійшла", – підкреслив він.

За словами Бутусова, джерела в НАБУ кажуть, що не вважають саму Венедіктову джерелом витоку інформації, тому що завдяки її санкції була задокументована передача хабара 7 серпня.

"За даними наших джерел, Офіс президента надає потужний тиск на Венедіктову, щоб не допустити підписання підозри Юрченко з яких-небудь формальних причин", – підсумував журналіст.

Варто зазначити, що на сайті Верховної Ради Іван Фіщенко не згадується в якості помічника Олександра Юрченка.

Тим часом нардеп написав заяву про вихід з фракції "Слуга народу" на засіданні 14 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника Юрченко. Той взяв перші $ 13 тисяч (вся сума становила $ 200 тисяч), які передбачалися за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.

Пізніше стало відомо, що генпрокурорка Ірина Венедіктова нібито відмовляється підписувати підозра народному депутату.