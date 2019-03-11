Стали "вантажем-200": офіцер ЗСУ показав убитих "іхтамнєтів"

Терористи "Л/ДНР" зазнали втрат у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Фото ліквідованих бойовиків показав у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Бригада-200" 09.03.19 поповнилася черговим бійцем. Коротєєв "Муравей" Олександр самоліквідувався гранатою після того, як його вигнали за глід", – написав офіцер.

facebook.com/ukrop.bc

facebook.com/ukrop.bc

facebook.com/ukrop.bc

facebook.com/ukrop.bc

У мережі повідомили, що тіло терориста, якого вигнали з лав бойовиків, знайшли в с. Пархоменко Краснодонського району Луганської області. У базі "Миротворця" він значився за батальйоном Суркова-Прилєпіна.

Скріншот

Також офіцер ЗСУ повідомив про смерть чергового "іхтамнєта". "Майор Морозов Руслан Прохорович "Кедр" (можливо, з Петропавловська, Казахстан) під час 3-го "відрядження" був поранений під Старомихайлівкою. Приєднався до "бригади-200" 25.01.19", – написав він у Telegram-каналі "Штірліц-інфо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше засновник "ДНР" Олександр Ходаковський поскаржився на явну перевагу ЗСУ у військовій могутності перед терористами.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!