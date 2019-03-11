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Стали "вантажем-200": офіцер ЗСУ показав убитих "іхтамнєтів"

3.9тЧитати матеріал російською

Терористи "Л/ДНР" зазнали втрат у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Фото ліквідованих бойовиків показав у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Бригада-200" 09.03.19 поповнилася черговим бійцем. Коротєєв "Муравей" Олександр самоліквідувався гранатою після того, як його вигнали за глід", – написав офіцер.

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Стали "вантажем-200": офіцер ЗСУ показав убитих "іхтамнєтів"

facebook.com/ukrop.bc

Стали "вантажем-200": офіцер ЗСУ показав убитих "іхтамнєтів"

facebook.com/ukrop.bc

Стали "вантажем-200": офіцер ЗСУ показав убитих "іхтамнєтів"

facebook.com/ukrop.bc

Стали "вантажем-200": офіцер ЗСУ показав убитих "іхтамнєтів"

facebook.com/ukrop.bc

У мережі повідомили, що тіло терориста, якого вигнали з лав бойовиків, знайшли в с. Пархоменко Краснодонського району Луганської області. У базі "Миротворця" він значився за батальйоном Суркова-Прилєпіна.

Стали "вантажем-200": офіцер ЗСУ показав убитих "іхтамнєтів"

Скріншот

Також офіцер ЗСУ повідомив про смерть чергового "іхтамнєта". "Майор Морозов Руслан Прохорович "Кедр" (можливо, з Петропавловська, Казахстан) під час 3-го "відрядження" був поранений під Старомихайлівкою. Приєднався до "бригади-200" 25.01.19", – написав він у Telegram-каналі "Штірліц-інфо".

Стали "вантажем-200": офіцер ЗСУ показав убитих "іхтамнєтів"
Стали "вантажем-200": офіцер ЗСУ показав убитих "іхтамнєтів"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше засновник "ДНР" Олександр Ходаковський поскаржився на явну перевагу ЗСУ у військовій могутності перед терористами.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуЗСУООС
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Файбер Моня
Файбер Моня
В 17-м веке "украинские патрыоты" вместе с поляками против русских - кранты полякам. В 18-м веке вместе со шведами против русских - кранты шведам. В 20-м веке ломанулись в австро-венгерские "СС" (сичовые стрельцы) - кранты Австро-Венгрии. Перебежали к немцам - кранты германской империи. Побежали к Гитлеру. Гитлер оказался умнее предшественников, не пускал украинских активистов в боевые части, доверив уничтожать мирное население - и всё равно кранты Рейху №3. Сейчас молятся на НАТО. Меня терзают нехорошие предчувствия...
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Штирлиц скоро вообще все смерти станет приписывать ВСУ, в том числе от старости)
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Казахстан тоже ведёт против Украины гибридную войну?
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