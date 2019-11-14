Стали шоком: нові свідчення свідків різко змінили справу про імпічмент Трампа

13 листопада під час публічних слухань у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа виступили перші два свідки. Виконуючий обов'язки посла США в Україні Вільям Тейлор та заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, який працював в Україні.

Слухання тривали понад 5 годин. Показання, які дали Тейлор і Кент, містили нову і навіть шокуючу інформацію, пише NBC.

Найважливіші заяви, які прозвучали під час слухань, такі:

1. Ще один телефонний дзвінок Трампа

За словами Тейлора, тиждень тому йому стало відомо про те, що наступного дня після телефонної розмови Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, 26 липня 2019 року, відбулась ще одна важлива телефонна розмова. Один з його співробітників став свідком бесіди між послом США в Євросоюзі Гордоном Сондлендом і Трампом.

За словами співробітника, в розмові звучало слово "розслідування". Як переконаний Тейлор, йшлося про розслідування стосовно колишнього віце-президента США Джо Байдена. За словами Тейлора, зі слів співробітника, посол Штатів в Євросоюзі запевнив президента в тому, що в цій справі українці "готові рухатися вперед".

2. Ще один потенційний свідок

Незважаючи на те, що Вільям Тейлор не назвав ім'я співробітника, на якого посилався у своїх свідченнях, за інформацією з джерел NBC, найімовірніше, це радник з політичних питань в посольстві США в Україні Девід Холмс. Посадові особи, які займаються розслідуванням у справі імпічменту, повідомили, що Холмс буде давати свідчення за закритими дверима в п'ятницю, 15 листопада.

3. Малвані і тіньовий канал зв'язку між Вашингтоном і Києвом

За словами Тейлора, новий шеф Адміністративно-бюджетного управління США, республіканець Мік Малвані був частиною "нерегулярного" тіньового каналу зв'язку між Вашингтоном і Києвом, який шукав шляхи доворіться з Україною за принципом "послуга за послугу".

За більш ранніми свідченнями Тейлора та інших свідків, в команду "тіньової дипломатії" також входив адвокат Трампа Рудольф Джуліані, Гордон Сондленд, колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер і міністр енергетики США Рік Перрі. Як повідомив Кент, Волкер, Сондленд і Перрі називали себе "трьома аміго".

У справі про імпічмент Трампа з'явилися нові деталі

4. Тейлор робив багато нотаток

Вільям Тейлор розповів, що робив нотатки всіх розмов, пов'язаних з діями Білого дому в Україні. Зокрема, він підтвердив, що у нього є замітки, що підтверджують його свідчення. Раніше про подібні записи говорив і Кент.

Видання підкреслює: нотатки Тейлора і Кента можуть виявитися життєво важливими для розслідування і є власністю Державного департаменту.

5. Новий спосіб домовитися "послуга за послугу"

У центрі розслідування у справі про імпічмент Трампа - твердження демократів Палати представників про те, що адміністрація Трампа вступила в змову з Україною і висунула в якості умови надання військової допомоги розслідування у справі про Burisma Holdings. Республіканці, в тому числі Трамп, заперечували факт подібних домовленостей.

У той же час під час слухань 13 листопада Тейлор заявив: він переконаний, що Україні дійсно були виставлені умови. Як доказ він повідомив про те, що в розмові з Трампом Сондленд використовував слово "пат".

"Посол Сондленд також сказав, що він розмовляв з президентом Зеленським і паном Єрмаком і сказав їм, що, хоча це і не є обов'язковою умовою, але, якби президент Зеленський "не прояснив ситуацію публічно, ми б опинилися в "патової ситуації", - розповів Тейлор. "Я зрозумів, що під "патовою ситуацією" малося на увазі, що Україна не отримає такої необхідної військової допомоги".

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