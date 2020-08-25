Стала відома причина загибелі офіцера ЗСУ на Донбасі перед Днем Незалежності
Попередньою причиною загибелі офіцера ЗСУ Володимира Рудика у зоні ООС 21 серпня стало необережне поводження зі зброєю.
Про це у Facebook повідомила пресслужба 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. У зв’язку з трагедією командування частини, де проходив службу старший лейтенант, висловило глибокі співчуття рідним та близьким Героя.
На сторінці ГО "Теребовлянська вежа" у Facebook написали, що у День Державного Прапора України, 23 серпня, захисника провели в останню путь у рідному селі Золотники на Тернопільщині.
Загиблому воїну був 31 рік, він був мобілізований до лав ЗСУ у квітні 2015 року. На війні чоловік пройшов бойовий шлях від солдата до старшого лейтенанта. Був командиром роти 14-тої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
За час захисту незалежності та державного суверенітету України Рудик отримав шість державних нагород. У нього залишилися батьки та сестра.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Володимир Рудик зазнав смертельного поранення у Новоайдарському районі Луганської області. Попередньою версією причини його загибелі був постріл ворожого снайпера.
Через загибель захисника Золотниківська сільська рада Теребовлянського району оголосила Дні жалоби 22-24 серпня.