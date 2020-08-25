Стала відома причина загибелі офіцера ЗСУ на Донбасі перед Днем Незалежності

Попередньою причиною загибелі офіцера ЗСУ Володимира Рудика у зоні ООС 21 серпня стало необережне поводження зі зброєю.

Про це у Facebook повідомила пресслужба 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. У зв’язку з трагедією командування частини, де проходив службу старший лейтенант, висловило глибокі співчуття рідним та близьким Героя.

На сторінці ГО "Теребовлянська вежа" у Facebook написали, що у День Державного Прапора України, 23 серпня, захисника провели в останню путь у рідному селі Золотники на Тернопільщині.

Могила Героя на Тернопільщині Facebook ГО "Теребовлянська вежа"

Володимир Рудик загинув на Донбасі 21 серпня Facebook ГО "Теребовлянська вежа"

Загиблому воїну був 31 рік, він був мобілізований до лав ЗСУ у квітні 2015 року. На війні чоловік пройшов бойовий шлях від солдата до старшого лейтенанта. Був командиром роти 14-тої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

За час захисту незалежності та державного суверенітету України Рудик отримав шість державних нагород. У нього залишилися батьки та сестра.

Похорон старшого лейтенанта ЗСУ Рудика Facebook ГО "Теребовлянська вежа"

Траурна процесія на вулиці рідного села Рудика Facebook ГО "Теребовлянська вежа"

Віддати данину пам'яті загиблому захиснику прийшло безліч людей Facebook ГО "Теребовлянська вежа"

На Тернопільщині поховали загиблого офіцера ЗСУ Facebook ГО "Теребовлянська вежа"

Побратими провели в останню путь воїна ЗСУ Facebook ГО "Теребовлянська вежа"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Володимир Рудик зазнав смертельного поранення у Новоайдарському районі Луганської області. Попередньою версією причини його загибелі був постріл ворожого снайпера.

Через загибель захисника Золотниківська сільська рада Теребовлянського району оголосила Дні жалоби 22-24 серпня.

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