Стала відома причина смерті підлітка в Прилуках

У Прилуках правоохоронці оголосили результати повторної судмедекспертизи в справі 14-річного Дениса Чаленко.

Причиною смерті експерти назвали відкриту черепно-мозкову травму, передає "ТСН".

"Але головне – внаслідок чого хлопець її отримав – поки невідомо", – йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

На Чернігівщині за дивних обставин загинув 14-річний Денис Чаленко. Його знайшли мертвим на залізничній колії. Офіційна версія правоохоронців – нещасний випадок. Однак батьки юнака впевнені, що сина жорстоко вбили, поклавши тіло на рейки, щоб приховати сліди злочину.

У місті Прилуки біля відділу поліції провели акцію протесту з вимогою розслідувати загибель Дениса. Активісти кричали "Ганьба!" і палили шини.

Після загибелі підлітка керівника місцевої поліції відсторонили від посади. Смерть Дениса Чаленка пов'язують з дітьми київських суддів, через що справа викликала громадський резонанс.

5 листопада в Прилуках попрощалися з Денисом. Батьки вирішили поховати сина, не чекаючи результатів експертизи.