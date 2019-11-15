Стала відома причина смерті підлітка в Прилуках

У Прилуках правоохоронці оголосили результати повторної судмедекспертизи в справі 14-річного Дениса Чаленко.
Причиною смерті експерти назвали відкриту черепно-мозкову травму, передає "ТСН".
"Але головне – внаслідок чого хлопець її отримав – поки невідомо", – йдеться в повідомленні.
Денис Чаленко
Колаж
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
На Чернігівщині за дивних обставин загинув 14-річний Денис Чаленко. Його знайшли мертвим на залізничній колії. Офіційна версія правоохоронців – нещасний випадок. Однак батьки юнака впевнені, що сина жорстоко вбили, поклавши тіло на рейки, щоб приховати сліди злочину.
У місті Прилуки біля відділу поліції провели акцію протесту з вимогою розслідувати загибель Дениса. Активісти кричали "Ганьба!" і палили шини.
Після загибелі підлітка керівника місцевої поліції відсторонили від посади. Смерть Дениса Чаленка пов'язують з дітьми київських суддів, через що справа викликала громадський резонанс.
5 листопада в Прилуках попрощалися з Денисом. Батьки вирішили поховати сина, не чекаючи результатів експертизи.
Пізніше батьки Дениса показали сліди побиття на тілі сина. За їхніми словами, вони можуть свідчити саме про вбивство, а не про загибель під колесами поїзда, як стверджує слідство. У поліції ж обіцяли розслідувати смерть підлітка належним чином і навіть долучити до справи Генпрокуратуру.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!