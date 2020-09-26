Стала відома хронологія катастрофи літака АН-26 під Харковом

Співробітники Служби безпеки України, Міністерств внутрішніх справ і оборони провели щохвилинний розбір аварії літака Ан-26 ЗСУ в Чугуєві Харківської області.

Як повідомляє на офіційному сайті СБУ, о 18:50 25 вересня стартував політ з навчання курсантів штурманській справі. Його закінчення планувалося о 22:50.

За інформацією заступника голови МВС Антона Геращенка, за штурвалом перебував пілот, майор Богдан Кишеня – інструктор, який мав наліт близько 800 годин. Курсанти по черзі сідали в праве крісло поруч з ним для отримання навичок пілотування та управління літаком.

За планом Ан-26 повинен був зробити до 10 злетів і посадок по 15 хвилин кожен. Після кожної посадки літак оглядався технічними фахівцями і злітав знову.

О 20:38 командир корабля повідомив диспетчеру про неполадки з лівим двигуном. При цьому він був в цілому спокійний і готувався робити посадку на одному двигуні, що передбачено технічними регламентами.

Видимість була ясною. Вітер мінімальний. Пілот сотні разів робив захід на посадку на рідний для нього аеродром.

О 20:40 інструктор сказав диспетчеру, що готовий до посадки.

О 20:43 пройшов дальній привід.

О 20:45 літак пропав з радарів, звалився на землю і загорівся.

На даний момент "чорні ящики" Ан-26 знайдено, але поки не винесено з уламків літака.

Нагадаємо, міністр оборони Андрій Таран заявив, що АН-26, швидше за все, зачепився крилом за землю.

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Cкрін Facebook

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