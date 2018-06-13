"Стала легендою": мама Окуевой розповіла, чому вбили доньку

Росія намагалася спочатку знищити добровольця Аміну Окуеву інформаційно, а коли зазнала невдачі, то ліквідувала фізично.

"Коли людину не можна вбити інформаційно, коли не можна його принизити, не можна його зганьбити, розтоптати, то просто починають вбивати фізично. Але ці вбивці не розуміють того, що коли вони її вбили, то Аміна стала легендою", - розповіла мати Аміни Ірина Камінська в інтерв'ю OBOZREVATEL .

"І її ім'я увійшло в історію України. І через 100 років будуть знати Аміну як людину, яка віддала життя за свободу України. Мені важко про це говорити. Але свобода тільки тоді варто чогось, коли люди за неї віддають своє життя", - додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в червні 2017 року Києві, на Подолі, вчинили замах на Адама Осмаєва і його дружину Аміну Окуеву. 30 жовтня 2017 року внаслідок диверсійного нападу під Києвом в селищі Глеваха Аміна Окуева загинула .