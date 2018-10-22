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/Розслідування

США визнали Крим російським?! Гриценка обурило повідомлення щодо Керчі

24.2тЧитати матеріал російською

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко обурився повідомленням Міноборони РФ, де йдеться про нібито співчуття із боку міністра оборони США Джеймса Меттіса на адресу РФ щодо трагедії у Керчі.

"Прес-служба Міністерства оборони РФ повідомила про зустріч міністрів оборони Росії та США. Під час неї міністр оборони США Джеймс Меттіс висловив співчуття міністру оборони Росії Сергію Шойгу щодо трагедії у Керчі. Ще раз: не Україні пан Меттіс висловив співчуття — він висловив співчуття Росії! Тим самим визнавши, кому належить Крим?! Порошенко не реагує, мовчить. Уже третій день..." написав Гриценко у Facebook.

При цьому політик приєднав до посту лінк на сайт Міноборони РФ, де йдеться про зазначене співчуття.

Читайте всі подробиці керченської трагедії на OBOZREVATEL.

Особа
Анатолій Гриценко
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Только дурак может думать, что Крым не входит в состав России.
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Sosnovsky Andrey
Sosnovsky Andrey
Так и вна Украине траур по погибшим никто не объявлял, только в России это сделали, так что, чей Крым?
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Степан Графский
Степан Графский
Хоть кто нибудь вспомнил об хохложопых? Ни один нормальный лидер не направил этим скотам соболезнования, потому что уже все понимают и де-факто признают Крым российским))))
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