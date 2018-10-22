США визнали Крим російським?! Гриценка обурило повідомлення щодо Керчі

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко обурився повідомленням Міноборони РФ, де йдеться про нібито співчуття із боку міністра оборони США Джеймса Меттіса на адресу РФ щодо трагедії у Керчі.

"Прес-служба Міністерства оборони РФ повідомила про зустріч міністрів оборони Росії та США. Під час неї міністр оборони США Джеймс Меттіс висловив співчуття міністру оборони Росії Сергію Шойгу щодо трагедії у Керчі. Ще раз: не Україні пан Меттіс висловив співчуття — він висловив співчуття Росії! Тим самим визнавши, кому належить Крим?! Порошенко не реагує, мовчить. Уже третій день..." написав Гриценко у Facebook.

При цьому політик приєднав до посту лінк на сайт Міноборони РФ, де йдеться про зазначене співчуття.

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