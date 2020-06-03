США виступили проти Росії через викрадення українського військового в Криму

Посольство США в Україні висловило стурбованість затриманням українського військовослужбовця російським спецслужбами на кордоні з окупованих Кримом.

Про це йдеться в офіційній заяві американських дипломатів в Facebook. У заяві зазначено, що США визнають Крим виключно територією України.

Затримання українського військового в Криму

"Ми стурбовані недавніми новинами про затримання українського військовослужбовця російськими силами на суверенній території України. Росія повинна припинити незаконну окупацію Криму і агресію на Донбасі", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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