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3 червня • оновлено в 11:39
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США виступили проти Росії через викрадення українського військового в Криму

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Посольство США в Україні висловило стурбованість затриманням українського військовослужбовця російським спецслужбами на кордоні з окупованих Кримом.

Про це йдеться в офіційній заяві американських дипломатів в Facebook. У заяві зазначено, що США визнають Крим виключно територією України.

Затримання українського військового в Криму

Затримання українського військового в Криму

"Ми стурбовані недавніми новинами про затримання українського військовослужбовця російськими силами на суверенній території України. Росія повинна припинити незаконну окупацію Криму і агресію на Донбасі", – йдеться в повідомленні.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим посольство США в Україні Збройні сили України ФСБ
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