США виступили проти Росії через викрадення українського військового в Криму

Посольство США в Україні висловило стурбованість затриманням українського військовослужбовця російським спецслужбами на кордоні з окупованих Кримом.
Про це йдеться в офіційній заяві американських дипломатів в Facebook. У заяві зазначено, що США визнають Крим виключно територією України.
Затримання українського військового в Криму
"Ми стурбовані недавніми новинами про затримання українського військовослужбовця російськими силами на суверенній території України. Росія повинна припинити незаконну окупацію Криму і агресію на Донбасі", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У районі півострова Чонгар на адміністративному кордоні з окупованих Кримом викрали українського військового. Це сталося вранці 30 травня, прямо під час несення бійцем служби на спостережному посту.
Ним виявився старший солдат 13-го батальйону 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський.
Товариші по службі українського воїна впевнені, що він не міг сам перейти на бік противника.
Добринський після свого зникнення вранці 30 травня виходив на зв'язок і розповів побратиму, що його вивезли в окупований Крим.
Російські прикордонники звинуватили його в незаконному перетині кордону.
ФСБ РФ оприлюднила відео викрадення на кордоні з окупованих Кримом і допиту українського військовослужбовця.
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