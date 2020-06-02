США випробували над Чорним морем бойову ракету

Бомбардувальники США В-1В Lancer, які здійснили минулого тижня дальній рейд над Європою та, зокрема, Україною, випробували над Чорним морем нову американську протикорабельну ракету авіаційного базування.

Вона називається AGM-158C LRASM, пуски відбулися 29 травня. Про це інформує пресслужба Стратегічного командування США.

"Лансери" з 28-го бомбардувального крила злетіли 29 травня з авіабази Еллсворт, що в Південній Дакоті, перетнули Атлантику, Польщу та приблизно о 10 годині ранку увійшли в повітряний простір України", – нагадали в повідомленні.

Про ракету великої дальності AGM-158C LRASM, випробувальні пуски якої пройшли над Чорним морем, там уточнили, що вона дає змогу знищувати бойові кораблі супротивника на дальності до 1000 км в умовах сильної радіоелектронної протидії.

"LRASM – це зброя нового покоління, призначена для виявлення та знищення конкретних цілей у групах надводних військових кораблів в умовах радіоелектронної боротьби. Вона відіграє найважливішу роль у забезпеченні доступу військово-морських сил США для роботи як у відкритому океані, так і в прибережній зоні завдяки своїй розширеній здатності розрізняти цілі на великій відстані", – характеризує американську ракету підполковник Тімоті Альбрехт.

Українські Су-27 Flanker і МіГ-29 Fulcrum супроводжують двох В-1В Lancer ВПС США usafe.af.mil

За його словами, за допомогою сценаріїв навчання під час місій цільової групи щодо бомбардування льотні екіпажі В-1В Lancer можуть навчатися нових загроз. А це, додав військовий США, адекватно допомагає їм підготуватися до досягнення цілей Стратегії національної оборони.

Варто зазначити, що американські тренування збіглися з випробуваннями новітньої української протикорабельної ракети Р-360МЦ "Нептун". Її пуски, нагадаємо, відбулися того ж дня й приблизно водночас, хоча загалом тривали на полігоні ЗСУ "Алібей" в Одеській області протягом 27-30 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 29 травня повітряний простір України перетнули два стратегічні бомбардувальники B-1B Lancer, що належать ВПС США.

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