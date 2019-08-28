США в "нормандському форматі": у Трампа зробили важливу заяву про війну на Донбасі

Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон підтвердив готовність США брати участь в переговорах в "нормандському форматі" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Нормандський формат" може тривати, якщо цього хочуть сторони-учасники. Якщо вони вважають, що це прийнятний шлях, щоб рухатися вперед, то США і - я впевнений - Великобританія - будуть раді прийняти в цьому участь. І питання до представників влади України – який шлях, на їхню думку, буде мати більше переваг. Ми будемо раді їх підтримати", - сказав Болтон в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Джон Болтон "Радіо Свобода"

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За його словами, участь США в переговорах по ситуації на сході України президент Зеленський може обговорити з президентом США Дональдом Трампом на зустрічі в Варшаві, куди обидва були запрошені з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше в Польщі заявили, що Зеленський може зустрітися з Трампом в рамках церемоній, присвячених 80-річчю початку Другої світової війни.

Сам Зеленський заявляв, що планує зустріч з американським президентом у вересні.

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