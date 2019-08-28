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США в "нормандському форматі": у Трампа зробили важливу заяву про війну на Донбасі

4.7т Читати матеріал російською

Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон підтвердив готовність США брати участь в переговорах в "нормандському форматі" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Нормандський формат" може тривати, якщо цього хочуть сторони-учасники. Якщо вони вважають, що це прийнятний шлях, щоб рухатися вперед, то США і - я впевнений - Великобританія - будуть раді прийняти в цьому участь. І питання до представників влади України – який шлях, на їхню думку, буде мати більше переваг. Ми будемо раді їх підтримати", - сказав Болтон в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Джон Болтон

Джон Болтон

"Радіо Свобода"

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За його словами, участь США в переговорах по ситуації на сході України президент Зеленський може обговорити з президентом США Дональдом Трампом на зустрічі в Варшаві, куди обидва були запрошені з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
Тег
нормандський формат
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Позиция России по этому вопросу не раз была озвучила - сначала Украина выполняет минские договоренности в полном объёме а только потом будут возможны и другие переговорщики ...
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Н Олег
Н Олег
высказывания пендоских чиновников о норманском формате не мают глузду, якщо меркель и макарон высказались резко против ...... Путину, приведите вы хоть в компанию трампушке и бэби-джонсу ещё канатсково трюдо и премьера страны кенгуру (не помню, как его) -- эти шоль ваши "заступники"? -- Путину только лучче ---- он любит в хорошей компании разъяснить нашу позицию .... а поскольку даже англосакская традиция "интерпретировать" (то есть выворачивать наизнанку) факты не может скрыть, что наша позиция честная и миролюбивая, а p@гу.... пардон, шо это я?... а пендоская -- лживая и разжигающая кровавый конфликт на Украине.... то лишний раз внимание прессы не помешает ............. кстати -- именно поэтому против "расширения" меркель и макарон, именно поэтому пендосы "не спешат" присоединиться к переговорам...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Одного желания Зеленского не достаточно. Разве кто-то ещё хочет видеть Америку в "нормандском формате"?
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