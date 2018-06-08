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США перекинули в Україну військові літаки

3.3тЧитати новину російською

США перекинули в Україні літаки для заправки стратегічних бомбардувальників.

Як повідомляє прес-служба Повітряних сил США в Європі і Африці, до Львова прилетіли 4 літаків-заправників КС-135 Stratotanker ВВС США, на борту яких знаходяться близько 150 осіб - члени екіпажу і персонал.

Літаки використовують для збільшення дальності польотів стратегічних бомбардувальників, з 4 по 16 червня 2018 го вони будуть здійснювати польоти в рамках навчань.

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Літаки-заправники були перекинуті в Україну з авіабаз RAF Mildenhall (Великобританія), McConnell AFB (Канзас, США), Beale Air Force Base (Каліфорнія, США) і бази Національної гвардії США в Іллінойсі.

Їх мета - підвищити безпеку європейських союзників США в Східній Європі і рівень військової взаємодії між членами НАТО і партнерами Альянсу.

Як повідомлявOBOZREVATEL, недавно в США попередили Україну про новий напад Росії.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Україна
Об'єкт
НАТО
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