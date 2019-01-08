США бере Чорне море під контроль: що відомо

Візит десантного корабля США у Чорне море — це демонстрація сили американського флоту. США фактично беруть чорноморський регіон під свій контроль.

Про це у ефірі ObozTV заявив військовий експерт Олег Старіков. Він упевнений, що якщо військовий флот Російської Федерації піде на нові провокації, НАТО заведуть у Чорне море ще серйозніші сили.

"А зараз вони просто демонструють силу, щоби стримувати Росію. Американці зайшли в Румунію, потім цей корабель піде в Одесу, а потім підійде і до Керченської протоки", — запевнив Старіков.

Він вважає, що Кремль розуміє загрозу, яка йде від американських кораблів. Саме цим пояснюється посилення російського військового угрупування в анексованому Криму.

USS FortMcHenry twitter USNavyEurope

"Річ у тім, що сам Крим, саме це угруповання, як за часів СРСР, так і зараз, націлені на протидію саме Шостому Флоту США. Але воювати замість нас при цьому все одно ніхто не буде. Цим ми повинні займатися самі" , — підсумував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Чорне море увійшов десантний експедиційний корабель USS FortMcHenry (LSD 43) Військово-морського флоту США.

Судно прибуло на зміну розвідувальному кораблю Королівського флоту Великобританії HMS Echo (H87), який заходив на місячне чергування у Чорне море у грудні.

В ефірі ObozTV експерт з питань безпеки Тарас Жовтенко заявляв, що поява британського корабля — тільки перший крок НАТО щодо зміни ситуації у Чорному морі.

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