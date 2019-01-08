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США бере Чорне море під контроль: що відомо

4.1тЧитати матеріал російською

Візит десантного корабля США у Чорне море — це демонстрація сили американського флоту. США фактично беруть чорноморський регіон під свій контроль.

Про це у ефірі ObozTV заявив військовий експерт Олег Старіков. Він упевнений, що якщо військовий флот Російської Федерації піде на нові провокації, НАТО заведуть у Чорне море ще серйозніші сили.

"А зараз вони просто демонструють силу, щоби стримувати Росію. Американці зайшли в Румунію, потім цей корабель піде в Одесу, а потім підійде і до Керченської протоки", — запевнив Старіков.

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Він вважає, що Кремль розуміє загрозу, яка йде від американських кораблів. Саме цим пояснюється посилення російського військового угрупування в анексованому Криму.

USS FortMcHenry

USS FortMcHenry

twitter USNavyEurope

"Річ у тім, що сам Крим, саме це угруповання, як за часів СРСР, так і зараз, націлені на протидію саме Шостому Флоту США. Але воювати замість нас при цьому все одно ніхто не буде. Цим ми повинні займатися самі" , — підсумував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфліктРосійська воєнна загрозаЗагострення в Азовському моріХолодна війна між Заходом і Росією
Особа
Олег Стариков
Місце
Україна
Теги
УкраїнаРосіяСШАНАТОКерченська протокаЧорне мореАзовське моревійнаконфлікт
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Дежина Ирина
Дежина Ирина
Эксперт хотябы должен был зайти на сайт 6-го флота США,ознакомиться с информацией,а потом писать, а так как всегда-чушь
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de lik
de lik
Вот нерабы новость выдали! Пока под контроль пиндосов цэевропа только попала, а вот Куба, например, никак
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Заветная свидомая мечта, чтобы кто-то за них что-то все делал. А храбрость американски моряков иранцы уже проверяли, тряслись полосатые как в последний раз.
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Дейман Алон
Дейман Алон
Plotnikov: мы прекрасно видели, как дымились кацапские кости с мясом в Сирии, как по частям трупы рашебыдла собирали, когда американцы с чвкашниками разобрались!:))))))))))))))))))
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