Російський бізнесмен Євген Пригожин, якого пов'язують із приватною військовою компанією "Вагнер" і називають "кухарем" президента Росії Володимира Путіна, відповів журналісту Максиму Шевченку, який висловився про вбивство російської знімальної групи в Центральноафриканській Республіці.

Він заявив, що офіційна версія вбивства — грабіж — не є достовірною, і вважає цю подію "жорстоким і спланованим вбивством" в інтересах Пригожина.

"Хочу зазначити, що вираз "зсученний барига" більше підходить Шевченку, оскільки на слова журналіста його висловлювання не схожі", — заявив РИА ФАН "кухар" Путіна.

Євген Пригожин "Эхо Москвы"

У відповідь на закид Шевченка про те, що бізнесмен "уникнув зустрічі", коли він хотів обговорити з ним смерть журналістів, Пригожин пояснив, що "не зобов'язаний зустрічатися із кожним, хто буде про це просити".

"Що стосується мови, якою намагається пояснювати все Шевченко, то навряд чи він зуміє навчитися блатному жаргону у свого господаря — кримінальника Михайла Ходорковського, адже якщо Ходорковський спробує говорити на цьому жаргоні, то виглядатиме як півень розпальцьований", — додав Пригожин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, трьох російських журналістів Орхана Джемаля, Олександра Расторгуєва та Кирила Радченка знайшли мертвими в Центральноафриканській Республіці 31 липня, де вони знімали документальний проект про роботу ПВК "Вагнер". Невідомі відкрили вогонь по автомобілю із автоматів.

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