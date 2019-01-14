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''Зс*чений барига'': ''кухар'' Путіна'' заговорив про вбивства журналістів у ЦАР

2.3тЧитати матеріал російською

Російський бізнесмен Євген Пригожин, якого пов'язують із приватною військовою компанією "Вагнер" і називають "кухарем" президента Росії Володимира Путіна, відповів журналісту Максиму Шевченку, який висловився про вбивство російської знімальної групи в Центральноафриканській Республіці.

Він заявив, що офіційна версія вбивства — грабіж — не є достовірною, і вважає цю подію "жорстоким і спланованим вбивством" в інтересах Пригожина.

"Хочу зазначити, що вираз "зсученний барига" більше підходить Шевченку, оскільки на слова журналіста його висловлювання не схожі", — заявив РИА ФАН "кухар" Путіна.

Євген Пригожин

Євген Пригожин

"Эхо Москвы"

У відповідь на закид Шевченка про те, що бізнесмен "уникнув зустрічі", коли він хотів обговорити з ним смерть журналістів, Пригожин пояснив, що "не зобов'язаний зустрічатися із кожним, хто буде про це просити".

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"Що стосується мови, якою намагається пояснювати все Шевченко, то навряд чи він зуміє навчитися блатному жаргону у свого господаря — кримінальника Михайла Ходорковського, адже якщо Ходорковський спробує говорити на цьому жаргоні, то виглядатиме як півень розпальцьований", — додав Пригожин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, трьох російських журналістів Орхана Джемаля, Олександра Расторгуєва та Кирила Радченка знайшли мертвими в Центральноафриканській Республіці 31 липня, де вони знімали документальний проект про роботу ПВК "Вагнер". Невідомі відкрили вогонь по автомобілю із автоматів.

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Тег
ПВК Вагнер
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Дейман Алон
Дейман Алон
"Будет выглядеть как петух распальцованный", — ПРОКУКАРЕКАЛ повар членопутина Пригожин.
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Рыба баскервилей.
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