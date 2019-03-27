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Спустив із бетонних сходів: на Рівненщині батько жорстоко познущався над маленькою дочкою. Відео

1.7тЧитати матеріал російською

У місті Вараш Рівненської області батько штовхнув 6-річну дочку вниз із бетонних сходів, щоб заспокоїти.

Момент жорстокого поводження з дівчинкою потрапив на камеру спостереження біля магазину "Гуртівня", де трапився інцидент. Відео поширили в соцмережах. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що чоловік вивів дитину за руку з приміщення і фактично кинув вниз зі сходів на асфальт. При цьому перехожі спокійно спостерігали за картиною і в ситуацію не втрутилися.

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Спустив із бетонних сходів: на Рівненщині батько жорстоко познущався над маленькою дочкою. Відео

Скріншот з відео

Як уточнює прес-служба ГУ Нацполіціі в Рівненській області, мама дівчинки прокоментувала вчинок чоловіка. За її словами, вони разом із чотирма дітьми в той день пішли до магазину за покупками.

Між дітьми нібито зав'язалася сварка, що і розлютило 46-річного батька. Щоб втихомирити дочку, він штовхнув її, внаслідок чого дівчинка скотилася по бетонних сходах.

Відзначається, що проти горе-батька було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 126 КК (Побої і мордування). Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові – виправні роботи на строк до одного року.

Крім того, 6-річну дівчинку направлять на додаткове медичне обстеження, результати якого вплинуть на остаточне рішення.

У поліції повідомили також, що про інцидент поінформували відповідні служби для взяття даної сім'ї під соціальний супровід.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Запоріжжі мати жорстоко побила сина на очах у відвідувачів ТЦ і потрапила на камеру.

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Кихот Дон
Кихот Дон
настоящий красавчик блядь - пидар дырявый
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