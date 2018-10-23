Спроба суїциду, зникнення і психлікарня: стало відомо, що коїться у сім'ї керченського стрілка після теракту

Мати підозрюваного у масовому вбивстві людей у керченському коледжі Владислава Рослякова потрапила у психіатричну лікарню.

Саме тому вона не з'являється вдома, запевняє бабуся керченського стрілка, повідомляє "Собеседник".

"Із дня трагедії я так і не бачила свою невістку Галю, матір Влада. У поліції мені сказали, що вона зараз у психіатричній лікарні, але зв'язатися із нею я досі не змогла", — розповіла Галина Рослякова.

Раніше була інформація, що мати вбивці намагалася накласти на себе руки.

Бабуся Влада Рослякова Телеканал 360

Батько Влада Рослякова також не з'являється вдома. За словами Галини, його забрали в поліцію у день трагедії, 17 жовтня, після чого він так і не повернувся. Не виключено, що він також перебуває у лікарні — у нього й раніше були проблеми із психікою.

"У 2010 році він отримав серйозну черепно-мозкову травму, його оперували, довго лікували, — розповідає жінка. — Але до кінця він так і не видужав. У нього була проломлена голова, зараз не вистачає кістки черепа, а металеву пластину він ставити відмовився. Коли вип'є або у стані стресу, міг бути агресивним".

Про дивацтва у поведінці батька Влада Рослякова говорять і всі його сусіди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батьки Влада давно розлучилися. Хлопець разом із матір'ю пішли від батька і жили на орендованій квартирі. Іноді Влад приходив у гості до батька й бабусі з дідусем. Мати стрілка працює санітаркою в онкологічному диспансері міста. У день теракту Галина приймала у лікарні студентів, яких поранив її син.