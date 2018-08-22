МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Справжній постапокаліпсис: з'явилися фото і відео з захопленого "Л/ДНР" міста

Читати новину російською

Терористи "ДНР" намагаються остаточно зруйнувати окуповане селище Піски, яке знаходиться поблизу Донецька (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

За словами українських воїнів, в останні дні бойовики влаштовують підпали на своїх позиціях. Про це повідомляє 24 канал, публікуючи гнітючі фото і відео з населеного пункту.

Новини
"Ніхто не відмовив": журналісти провели сміливий експеримент з "ДНР"

"Кореспонденти напевно пишуть, що по них стріляють. Найчастіше у них там горить, але для чого вони це роблять - ми не знаємо", - розповів військовослужбовець ЗСУ.

Воїн Сергій каже, що селище нагадує йому руїни якогось древнього міста.

"Нагадує Єгипет, адже все розвалено. Квартири і двір зруйновані", - пояснив військовослужбовець.

При цьому сьогодні в Пісках немає жодного вцілілого будинку. За офіційними даними, в населеному пункті проживає лише 10 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Л / ДНР" нарвалися на жорстку відсіч ВСУ на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіНовини Донецька і Донецької області
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
1
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ступинский Дмитрий
Ступинский Дмитрий
Укрофашистов, оккупантов и карателей "воинами" обозвали))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наші блоги