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Справжній маніяк: у Меджлісі пояснили, навіщо Путіну Крим

2.5тЧитати новину російською

Анексований Росією Крим не має абсолютно ніяких преференцій від Володимира Путіна в порівнянні з іншими регіонами.

Про це в ефірі ObozTV заявив глава ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.

"У Путіна немає особливих регіонів у плані симпатій. Крим просто геостратегічна точка на карті земної кулі. "Отсель грозить мы будем шведу", ще комусь, всьому світу - це маніакальна хвороба комусь постійно погрожувати. У рамках цієї програми лише потрібен Крим", - вважає він.

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За його словами, півострів розглядається главою Кремля тільки як зручний плацдарм для таких погроз Заходу.

"Путіну не потрібні ні кримчани, ні кримські татари, ні кримські українці, ні кримські росіяни. Ніхто йому не цікавий. Йому потрібна точка на карті", - констатував він.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше російський адвокат Марк Фейгін розповів, як Україна може покарати Росію за проведення президентських виборів у Криму.

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "Обозреватель".

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Особа
Володимир Путін
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