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"Справжній детектив": журналісти розповіли, як Денисенко відхрестився від аульського хлору

1.5тЧитати новину російською

Позафракційний нардеп Андрій Денисенко відмовився давати коментарі з приводу депутатського запиту в кримінальному провадженні про передачу КП "Аульська хлоропереливна станція".

Як повідомляють журналісти "СтопКора", згаданий запит нардепа був адресований начальнику Дніпропетровської обласної поліції.

У ньому він вказав вимогу надати пояснення, на якій підставі відкрили кримінальне провадження - одне з декількох - у справі аульського хлору.

"Не дивлячись на те, що Денисенка пов'язує тісна дружба з (в.о. голови Дніпровської ОДА. - Ред.) Святославом Олійником, і те, що аульськая станція знаходиться не на території виборчого округу Денисенка, таку поведінку можна розцінювати як тиск на слідство" , - вважають журналісти.

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Відзначається, що було зроблено декілька спроб поспілкуватися з парламентарієм, але всі вони виявилися невдалими.

"Спочатку ще в Дніпрі була спроба листування в месенджері. Кілька разів. Потім у Верховній Раді - справжній детектив. Написали Денисенку. З ложі преси побачили, що присутній в залі депутат все читає, і ігнорує цілком ввічливі прохання знімальної групи про зустріч. Нарешті він виходить з сесійної зали, впізнає журналістів, посміхається, тисне руку, і спілкуватися навідріз відмовляється", - відзначили в "СтопКорі".

Раніше ЗМІ повідомили, що Денисенко тисне на слідство у справі про аульський хлор.

Особа
Андрій Денисенко
Місце
УкраїнаДніпро
Об'єкти
видеоЗМІ
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