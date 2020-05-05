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6 травня • оновлено в 07:06
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"Справжні дюни": на Рівненщині знайшли джерело піщаних бур, які накрили Україну. Відео

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У мережі показали джерело недавніх пилових бур, які накрили спочатку Київ, а потім всю іншу Україну. Ним виявилися піщані території на Рівненщині, які утворилися в місцях незаконного видобутку бурштину.

Відео з цих місць опублікував Денис Казанський на своєму YouTube. У ньому він показав, як через видобуток бурштину були знищені величезні площі лісу. Тепер ці місця нагадують пустелю. Ймовірно, саме звідти вітер підняв пісок і поніс його в сторону Києва під час недавніх бур.

"Справжні дюни і не скажеш, що ти на Поліссі. Раніше тут був ліс – дерева, підстилка. Відповідно, не було жодних проблем із розносом цього піску і пилу. Але тепер, коли ліс знищений, а підстилку розмили помпами, ми бачимо, що з'явилася невелика пустеля, звідки вітер піднімає пісок і переносить його на величезні відстані", – розповів Казанський.

За його словами, зараз у тих місцях видобуток бурштину не проводиться – це стало менш вигідно і просто складно через погоду.

"У цьому році вся ця історія зависла, оскільки через посуху немає води, яка потрібна для видобутку бурштину. По-друге, впали ціни на бурштин, займатися цим не так вигідно. Але недавно ця діяльність тут велася", – заявив він.

На Рівненщині знайшли джерело піщаних бур, які накрили Україну

На Рівненщині знайшли джерело піщаних бур, які накрили Україну

Скріншот з відео

На Рівненщині знайшли джерело піщаних бур, які накрили Україну

На Рівненщині знайшли джерело піщаних бур, які накрили Україну

Скріншот з відео

На Рівненщині знайшли джерело піщаних бур, які накрили Україну

На Рівненщині знайшли джерело піщаних бур, які накрили Україну

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ і область у четвер, 16 квітня, накрило сильною пиловою бурею.

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Kir Alessandro
Kir Alessandro
Это жесть,уничтожили такую природу.
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